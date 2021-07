Un grupo de organizaciones y activistas solicitamos a la Suprema Corte que aclare la sentencia y responda 5 preguntas puntuales para saber qué se está votando y qué sigue después de la Consulta Popular del 1 de agosto, que la Corte ya aclaró que no es para enjuiciar a expresidentes, dijo Kalycho Escoffié, abogada y activista por los Derechos Humanos, en Así el Weso.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, recordó que en la resolución que emitió en 2020, la propia Suprema Corte determinó que no puede estar sujeta a una consulta popular la investigación de crímenes y graves violaciones de Derechos Humanos, ya que hay obligaciones de oficio de las autoridades para llevar a cabo esas indagatorias.

"Es decir, si se cometieron crímenes y graves violaciones a los DDHH se tienen qué investigar sí o sí, no solo no se requiere una consulta sino que no se puede hacer uso de la consulta para supeditar el ejercicio de esas facultades", señaló.

Destacó que aunque el INE es la única instancia encargada de la difusión y promoción de este ejercicio, de acuerdo con la ley, se está llevando a cabo una promoción alternativa desde la Presidencia de la República y otras autoridades, lo que con dolo o sin él, está generando desinformación.

"El mismo ministro presidente, Arturo Zaldívar, ha aclarado los alcances de esta resolución y por lo tanto de la consulta, que está más enfocada a la búsqueda de la verdad a través probablemente de mecanismos como las Comisiones de la Verdad, justo es de los puntos que no están claros cuales serian los mecanismos, pero está claro que lo que se va a votar no es el ejercicio de procedimientos judiciales", explicó.