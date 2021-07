Las cosas que nunca hay que decir por mensaje de texto

Álvaro Gordoa, Consultor en Imagen Pública, rector del Colegio de Imagen Pública. Autor de los libros Imagen Cool, El Método H.A.B.L.A y La Biblia Godínez // TW: @AlvaroGordoa

1. Quejas/objeciones: Es muy normal y natural que se debatan por esta vía cuando hay sentimientos encontrados. Pero se pierde el para lenguaje y la intención, pues no tienes ritmos, pausas y actitudes anímicas; puede hacer que se imagine el peor escenario posible la otra persona.

• Ej. Que tu jefe te mande un mensaje diciendo "Qué onda con lo que pasó, no me hagas dudar de tus capacidades para liderar el proyecto". Te imaginas lo peor y que ya te está amenazando para quitarte el proyecto.

2. Insultos: Frente a los demás casi nunca llegas al insulto o a la violencia verbal, el mensaje de texto, etc. Es muy probable que digas algo de lo que te arrepientes, y no solo eso, sino que se queda por escrito para siempre. Si no es necesario no lo dejes por escrito.

3. Disculpas: Por escrito puedes decir que estás avergonzado y que debes una disculpa para después utilizar todos tus recursos de palabra de viva voz para pedir perdón u ofrecer una disculpa.

• Ej. Si te equivocaste

4. Noticias shockeantes: Sea buena o mala la noticia se debe decir de viva voz. No solamente porque no se sabe cómo se procesará la emoción del otro, sino que también te hará regresar el mensaje de texto al momento desafortunado.

• Ej. Que te digan que un ser querido murió.

5. Secretos: Nunca compartas alguno por escrito, por la protección de esa información, es confidencial y cuando salen en mensaje de texto es muy probable que puedan hacerse públicas.