No tengo ninguna relación con el narco: Alfredo Ramírez Bedolla

Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador electo de Michoacán, aseguró que no tiene ninguna relación con el narco, destacó que el crimen organizado no lo hizo gobernador y que Morena no es un narcopartido, como lo aseveró esta mañana el aún mandatario del estado, Silvano Aureoles.

#AsíElWeso



"Lo que dice @Silvano_A es falso...yo no tengo ningún vínculo con el crimen organizado. Lo que les duele es que perdieron": @ARBedolla con @EnriqueEnVivo por @WRADIOMexico — Así El Weso (@elwesomx) June 23, 2021

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar en Así el Weso, el funcionario electo el pasado 6 de junio aseguró que estas declaraciones solo denotan la desesperación de Aureoles tras la derrota que sufrió Carlos Herrera, candidato del PRI, PAN y PRD, coalición que ya impugnó la elección. Ante ello, dijo, "llamo a la calma y serenidad que es lo que necesita Michoacán para lograr la reconciliación".

Ramírez Bedolla señaló que no es correcto tratar de confrontar a los michoacanos y menos atacar la fragilidad institucional.

Finalmente, dijo que en su gobierno no habrá pactos de impunidad y anticipó que investigarán los 'desfalcos económicos' del gobierno saliente, "la deuda de 4 mil millones de pesos que no sabemos a dónde fue a parar".