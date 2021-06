Consultorio laboral con el Tiburón

Roberto Debayle, especialista en coaching laboral. Tiene una Licenciatura en Ingeniería Industrial de la Universidad Anáhuac, un Diplomado en Contabilidad y Finanzas del ITAM y un MBA de Columbia University, así como una Maestría en Administración Pública con Especialidad en Economía y un posgrado en Impuestos Internacionales de Harvard University. TW: @robertodebayle

1. Para las personas que tenemos poca o nula experiencia. ¿Qué podemos hacer para ser tomados en cuentan en un buen nivel de trabajo? – Ivette Cosme

2. En este contexto de la pandemia. ¿Qué habilidades y actitudes buscan los reclutadores para la contratación? – Ana Grisel

3. ¿Cómo debería estructurarse un CV para áreas técnicas como Ingeniería de Sistemas? Los reclutadores se van más por el conocimiento que por los soft skills – Solo Mike

4. Me redujeron el sueldo 30%, acepté porque tengo hijos en edad escolar. Tengo 54 años y me lo redujeron supuestamente porque no haría la misma cantidad de trabajo, sin embargo, estoy haciendo más que antes. ¿Cómo puedo pedir un aumento de sueldo? – Eliza González

5. En esta pandemia, ¿cuándo es un buen momento para negociar un aumento de sueldo? – Alberto Pérez