Marion Reimers, periodista y activista. Desde 2006 ha cubierto eventos mundiales para la cadena Fox Sports tales como Copas del Mundo, Juegos Olímpicos, finales de UEFA Champions League y finales de la Liga MX Femenil, entre otros. Es la primera mexicana en haber sido nominada a un Sports Emmy y fue nombrada por la revista Forbes como una de las 100 mujeres más poderosas de México. Es la primera mujer en la historia en comentar una final de UEFA Champions League. Autora del libro “Juega como niña”.

Geo González, Comentarista deportiva, Conferencista, bloguera.

Paulina Chavira, asesora lingüística y conductora del pódcast El Café de la Mañana, de Spotify y Reforma. En 2017 logró que las camisetas de los jugadores de la Selección Mexicana de Futbol tuvieran acento, para el Mundial de Rusia en 2018. Fue editora de The New York Times en Español. Colaboradora de Así Las Cosas, con Gabriela Warkentin y Javier Risco.

NOS VIENEN A CONTAR TODO SOBRE LA FINAL DE LA CHAMPIONS LEAGUE FEMENINA QUE SE TRANSMITIRÁ EXCLUSIVAMENTE POR W RADIO EL PRÓXIMO DOMINGO 16 DE MAYO

Sobre la final:

• La final es entre el Barcelona y Chelsea

• El duelo se celebrará en el estadio Gamla Ullevi en Gothenburg, Suecia.

• Desde la primera reestructuración del torneo, en 2009, hasta la fecha, solo equipos alemanes y el Olympique de Lyon se habían repartido el campeonato.

• Además, en ese periodo de tiempo los finalistas fueron solo clubes franceses o germanos.

• En caso de que las londinenses se coronen, será el segundo título de Europa para un club inglés. Mientras que si lo logran las catalanas, será la primera ocasión que un equipo español sea campeón.

El fútbol femenino:

• La mujer ha tenido participación en el desarrollo y evolución del fútbol hasta ahora

• Parece que en la Europa del siglo 17 era usual que las mujeres jugaran a juegos de pelota, especialmente en Francia y Escocia.

• Durante la Edad Media, en Gran Bretaña, estuvo prohibido.

• Tras siglos de persecución y prohibiciones contra el fútbol por su "naturaleza violenta", en 1863 en Gran Bretaña, se definieron normas para evitar la violencia en el juego con tal de que fuera socialmente aceptable para las mujeres.

• Mientras que algunos sostienen que el primer partido oficial de fútbol femenino fue en Glasgow (Escocia) en 1892, no hay evidencia clara que lo confirme.

• En 1894, Netty Honeyball, una activista de los derechos de la mujer, fundó el primer club femenino, denominado ' British Ladies Football Club. Honeyball, declaró que con esto quería demostrar que la mujer podía emanciparse y tener un lugar importante en la sociedad además de representación en el Parlamento.

• El primer partido considerado oficial, fue en Londres, el 23 de marzo de 1895, organizado por el British Ladies Football Club. Fue un encuentro entre los equipos North y South en el campo del Crouch End Athletic, ante unas 10 000 personas, que terminó con la victoria 7 a 1 del North, capiteanado por Nettie Honeyball.4

• En 1902, la Federación Inglesa de Fútbol prohibió el fútbol de mujeres y jugar contra equipos femeninos.

• En 1921, le negó a los clubes prestar sus estadios para disputar encuentros públicos para futbolistas femeninas.

• En la primera Guerra Mundial, como muchos hombres fueron reclutados por las fuerzas armadas británicas y partieron al campo de batalla, las mujeres se introdujeron en los torneos de fútbol.

• Sin embargo, al fin de la guerra, no se reconoció al fútbol femenino a pesar del éxito de popularidad que alcanzó.

• Esto llevó a la formación de la English Ladies Football Association.

• Tras la Copa Mundial de Fútbol de 1966 y el interés de las aficionadas creció a tal punto que en 1969 se dio la creación de la rama femenina de la FA.

• En 1971, la UEFA encargó a sus respectivos asociados la gestión y fomento del fútbol femenino. Así, países como Italia, Estados Unidos o Japón llegaron a constituir ligas profesionales competitivas de fútbol femenino.

• En agosto de 2020 la Federación Neerlandesa de Fútbol KNVB autorizó por primera vez en la historia a una mujer a competir en un equipo masculino de fútbol. Se trata de Ellen Fokkema que a los 19 años será la primera jugadora en una liga masculina. La neerlandesa competirá en la cuarta división de Holanda. Ha jugado toda su carrera en el Foarút porque en Holanda está permitida la mezcla de chicos y chicas hasta los 18 años.

Champions League femenina:

• Es el torneo internacional oficial de fútbol femenino más prestigioso a nivel de clubes entre las competencias organizadas por la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA).

• Se hace cada año

• ¿Cómo nació? En la reunión de París el 23 de mayo del 2000, el Comité Ejecutivo de la UEFA aprobó la introducción de una competición europea femenina. De este modo, nació la Copa de la UEFA femenina.

• Se pretendía también con su creación que el fútbol femenino europeo no quedara en desventaja respecto al norteamericano.

• La primera edición del torneo fue 2001-02

• En las siguientes temporadas se fue incrementando el número de participantes por el éxito del evento.

• Para la novena edición, la de la temporada 2009/10, fue relanzada como UEFA Women's Champions League tras una decisión tomada en diciembre de 2008.

El lenguaje y el fútbol femenil:

• A las mujeres por su nombre, es decir: hay que usar sustantivos en femenino cuando corresponde. Por ejemplo: la árbitra, la portera, la delantera, la directora técnica, la jueza de línea...

• Hay términos en español: fair play -juego limpio; corner: tiro de esquina, córner; pero ¿qué pasa con la Champions?

• El lenguaje incluyente: es NECESARIO, tenemos que reflexionar sobre cómo nos expresamos porque la forma en que usamos el lenguaje crea realidad, moldea nuestro pensamiento y puede llevarnos, acompañado de acciones efectivas, a tener una sociedad más igualitaria. Hablemos de si hay que usar x, @ o e (todes, nosotres).

El fútbol femenino y la brecha salarial:

• La brecha salarial en el fútbol femenino suele justificarse por la falta de audiencias y una supuesta falta de atractivo para las marcas.

• Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), las mujeres deportistas solo reciben el 4% de la cobertura mediática a pesar de conformar el 40% del total de deportistas.

• Pero en los últimos años la situación ha evolucionado. La compañía de análisis de datos Nielsen Sports señalaba en 2018 que a un 84% de aficionados al deporte les interesaba el deporte femenino. Y como ejemplo de este interés, según datos de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), las audiencias del Mundial de Canadá de fútbol femenino en 2015 tuvieron más de 70 millones de espectadores en Europa.

• Pero también hay ejemplos de buenas prácticas. En 2017, las jugadoras de la selección femenina de fútbol de Noruega pasaron de cobrar 330,000 a 640,000 euros. La selección masculina cedió 58,000 euros a las mujeres y fue el primer país europeo que eliminó la brecha salarial.

• En 2019, Finlandia también igualó los salarios en las selecciones de fútbol masculino y femenino.

Ejemplos de la desigualdad:

• En 2018, los 40 millones de dólares del sueldo de Neymar equivalían al salario anual de 1,693 mujeres de las principales ligas de fútbol femenino.

• Después de ganar la Copa Mundial Femenina 2015, a las jugadoras de los Estados Unidos se les pagó 1,6 millones de euros. Mientras que el equipo francés masculino ganó más de 30 millones de euros después de ganar la Copa del Mundo en Rusia 2018.

• Las jugadoras de la liga profesional de Estados Unidos tienen un sueldo mínimo de 16,538 dólares. Ellos de 70,250.

• En el Mundial de Brasil 2014, la federación le otorgó a la selección masculina de Estados Unidos un bono de 5,4 millones de dólares tras haber sido eliminados en los octavos de final. Cuando el femenino se consagró campeón en la final del Mundial de Canadá 2015, el partido de fútbol más visto en la historia de la televisión estadounidense, recibieron un bono de 1,72 millones.

• Además, no sólo es una cuestión de salario, sino también gozar de las mismas condiciones de trabajo. POR EJEMPLO, la veterana goleadora Carli Lloyd, Balón de Oro en el mundial de 2015, criticó en una carta abierta: “Cuando estoy de gira recibo 60 dólares diarios para gastos. Michael Bradley recibe 75. Tal vez piensan que las mujeres somos más pequeñas y por lo tanto comen menos”.

• En el caso de la Liga MX femenil, el sueldo promedio mensual de las jugadoras es de 3 mil 420 pesos, apenas el 0.63% de lo que ganan los hombres.

• En la Primera División de México, el sueldo mensual promedio para ellos ronda los 540 mil 456.50 pesos, y los que menos ganan perciben como mínimo 25 mil pesos mensuales.

• Otro reclamo, es trabajar sin poner en riesgo su físico. Por ejemplo, el mundial de Canadá se jugó sobre césped artificial -más propenso a causar lesiones- y no en hierba natural, como los duelos masculinos. Las jugadoras de las distintas selecciones consideraron que la decisión de la FIFA, el organismo rector del fútbol mundial, era discriminatoria.

Mujeres que han marcado la historia del fútbol:

• ADA HERGERBERG: Delantera noruega que tiene el récord de más goles en la Champions League femenil. En 2018 RECIBIÓ EL PRIMER BALÓN DE ORO FEMENINO de la historia.

• ALEJANDRA DE LA VEGA: A finales de los años 80 y principios de los 90 fue la primera presidenta de un club en el futbol mexicano: las Cobras de Ciudad Juárez. En 2015 lideró la fundación de los Bravos de Juárez.

• ALEX MORGAN: En 2015 encabezó la denuncia que la selección femenil de Estados Unidos presentó en contra de su federación por discriminación salarial. En 2016 se convirtió en la primera futbolista en la portada del videojuego FIFA en su país.

• ALICIA VARGAS: La Pelé Vargas fue distinguida como la tercer mejor futbolista de Concacaf en 2020. Jugó con México los Mundiales de 1970 y 1971; líder de goleo en el primero y subcampeona con la selección en el segundo.

• BIBIANA STEINHAUS: El 10 de septiembre de 2017 fue LA PRIMERA MUJER EN ARBITRAR en la Bundesliga.

• BIRGIT PRINZ: Es la futbolista con más partidos y goles con la selección femenil alemana con la que ganó dos Mundiales y cinco Eurocopas. Fue elegida MEJOR JUGADORA DEL MUNDO en 2003, 2004 y 2005.

• CAROLINA MORACE: Como entrenadora fue LA PRIMERA MUJER EN DIRIGIR A UN EQUIPO MASCULINO profesional: el Viterbese de la Serie C, en 1999.

• CECILIA SANTIAGO: Es la única portera mexicana que ha participado en cinco Mundiales: tres sub 20 y dos mayores. En 2019 al fichar con el PSV se convirtió en la primera jugadora exportada de la Liga MX femenil a Europa.

• FATMA SAMOURA: De nacionalidad senegalesa, en 2016 la FIFA la convirtió en la primera mujer que ocupa el cargo de Secretaria General por su experiencia en situaciones complejas de desarrollo socioeconómico, político y de seguridad con la ONU.

• MEGAN RAPINOE: Delantera y líder moral de la selección estadounidense. En 2012 ganó el oro olímpico y en 2019 el Mundial y el Balón de Oro. Como activista apoya la diversidad sexual y dio la cara ante las políticas del expresidente Donald Trump en contra de las minorías.

• MIA HAMM: La delantera fue campeona olímpica con Estados Unidos en 1996 y 2004 y ganó los Mundiales de 1991 y 1994. The New York Times la definió como “la mejor futbolista de los Estados Unidos indenpendientemente del sexo”.

• VIRGINIA TOVAR: El 22 de febrero de 2004 se convirtió en la primera mujer en arbitrar un partido de la liga varonil del futbol mexicano, fue un Irapuato contra América en el estadio Sergio León Chávez.

EL LIBRO DE MARION REIMERS: ¡JUEGA COMO NIÑA!

• Marion busca mostrar una visión distinta de lo que es el deporte para acercarlo a las niñas y a las jóvenes.

• La idea de que hay cosas «para niñas» o «para niños» es del pasado; aquí, ¡nos divertimos todas y todos!

• Es una guía ilustrada donde van a conocer a mujeres increíbles a quienes el deporte les cambió la vida y que, a su vez, cambiaron el mundo.

• Como Bobbi Gibb, ¿sabían que se disfrazó de hombre para colarse en la maratón de Boston en los sesenta? O Laura Serrano, la fabulosa madre del boxeo en México, que ha roto barreras dentro y fuera del ring.

• También habla sobre cómo hacer del ejercicio una actividad cero aburrida. Si no te gusta el fut ni el ballet, ¿qué tal practicar quidditch, como en Harry Potter, o ultimate frisbee?

• Hay muchísimas opciones para sobresalir en lo que más te apasiona, el chiste es encontrar eso que te gusta y te inspira a conquistar tu siguiente victoria.

• “La clase de educación física era para decir ‘estoy enferma’ y ver cómo le hago para no participar; creo que hay que cambiar eso y decirles a las niñas que no todo así, que hay un montón de deportes y que no pueden perderse la oportunidad de tener algo tan bonito en sus vidas sólo porque alguien no se los explicó bien”, dice Marion.

La jerga del fútbol:

• Abrió la cuenta en el marcador: Cuando se mete el primer gol en un partido.

• Achicar espacios: Plan de juego basado en la reducción de espacios.

• Contraataque: En el momento en el que un equipo recupera el balón e intenta llegar a la portería contraria, solo o con sus compañeros, lo más rápidamente posible para que los adversarios no se organicen

• Desaparecer del terreno de juego: Si baja el rendimiento de un jugador durante un partido.

• Mano a mano con el portero: Si un atacante trata de eludir al portero para marcar un gol.

• Zaguero: Defensa, en general del central, que jamás se encuentra en su sitio en el momento necesario.

• Apertura. Enviar el balón desde la zona central del campo a las bandas.

• Atacar el espacio. La irrupción de un jugador en una zona vacía para recibir allí el balón.

• Atacar por dentro/por fuera. La práctica de un equipo de avanzar por la zona central del campo perpendicular a las porterías.

• Balón dividido. Aquel balón sin dueño que queda en una posición intermedia entre dos jugadores y anuncia un encontronazo.

• Desmarque de apoyo. Cuando un jugador se acerca al que tiene el balón para ayudarle, ofreciéndose a recibir el balón.

• Desmarque de ruptura. Se trata de escapar del marcador para recibir el pase de un compañero corriendo hacia un espacio libre, vacío, generalmente en dirección a la portería enemiga.

• Dividir líneas. Es la progresión hacia adelante de un jugador con el balón para forzar una situación de dos (él y un compañero) contra un rival, para continuar un avance.

• Filtrar (pases). Un pase filtrado es un pase más o menos vertical, lanzado en la franja central del campo, a un delantero. Es un pase difícil por ser la zona donde hay más rivales

• Ganar la espalda. Poner el balón por detrás de los defensas adversarios en disposición de ser jugado por un compañero en una situación muy ventajosa.

• Juego de posición. El juego de posición es un ejercicio de entrenamiento que pretende mejorar la velocidad del pase y en el que los futbolistas ocupan zonas parecidas a su demarcación habitual en los partidos.

• Juego directo. El ataque que traslada el balón a la delantera con la mínima elaboración de pases posible.

• Jugar entre líneas. El futbolista que se sitúa hábilmente en una posición intermedia, generalmente entre la defensa y el centro del campo enemigo, para estar libre y eludir los marcajes.

• Línea de pase. Se ve, aunque no es física: es el espacio imaginario, libre de obstáculos, por el que se podría entregar el balón al compañero sin interferencias de ningún rival.

• Salida de tres. Es cuando el mediocentro recula acercándose a los dos centrales para ayudar a sacar el balón mediante pases mientras los laterales se adelantan.

• Tirar una diagonal. Hacer un pase (o un movimiento) desde la banda hacia al centro o a la inversa en dirección a la portería contraria.