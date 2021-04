¿Cómo hace home office la gente exitosa?

Laura Vanderkam, autora bestseller de varios libros de gestión del tiempo y productividad. Su TED Talk de 2016, “How to Gain Control of Your Free Time”, tiene más de 10 millones de views. Su trabajo se ha publicado en el New York Times, el Wall Street Journal, Fast Company y Fortune.. Es la presentadora de los podcasts Before Breakfast, y The New Corner Office.

TW: @lvanderkam // lauravanderkam.com // IG: lvanderkam

NOS VA A DECIR: ¿Cómo mantenerse enfocado en tu trabajo mientras estás sentado cerca del mismo lugar donde ves Netflix? ¿Cómo permanecer concentrado con tantas interrupciones? ¿Cómo seguir construyendo tu red de trabajo cuando pasas menos tiempo cara a cara?

Ya tenemos muy claro que trabajar desde casa es diferente a trabajar en una oficina. Si trabajas desde una oficina, siempre hay un momento en el que la gente llega y un momento en el que es aceptable irse, por lo que hay una buena sensación de "He hecho un buen día de trabajo".Cuando eliminas esas normas sobre el tiempo de trabajo, las personas pueden sentirse a la deriva. Y la gente puede preguntarse: "¿Cómo sé si he sido productivo?"

Una forma de comenzar a medir es en lugar de pregúntarte: "¿He hecho un día de trabajo?" pregunta: "¿Qué he hecho?" Piensa en metas desafiantes pero sostenibles para un día, y cuando las hayas superado, habrás terminado. Por supuesto, para el trabajo de tiempo completo, aún deberías cubrir unas ocho horas (¡no solo una hora de la jornada laboral!), Pero el pensamiento general en términos de tarea y no de tiempo puede ayudar a las personas a sentirse más productivas.

¿Es útil usar una aplicación de seguimiento del tiempo?

• Depende de cuál sea el propósito. Si quieres saber "¿Cuándo estoy trabajando, cuándo estoy concentrado?" o "¿Cuándo voy a la deriva?" Puede ser útil. Pero, algunos empleadores han instalado estos dispositivos en las computadoras de las personas desde el COVID, y eso está mal. No tiene sentido. Si se tiene que hacer eso para asegurarse de que sus empleados sean productivos, se ha perdido el juego.

• Las personas son productivas cuando están comprometidas con el trabajo que se les ha confiado y se sienten conectadas para hacerlo.

• Las herramientas de seguimiento del tiempo son solo software. Podrían estar mirando su pantalla o en Facebook en otro dispositivo. Sin embargo, para fines de conocimiento personal, podría ser útil. Rastreo mi tiempo. Me ayuda a saber cuándo soy más productivo y cuándo soy menos productivo.

¿Cómo es el espacio de trabajo de alguien exitoso en su casa?

• Una de las mejores cosas a tener en cuenta es que tienes la oportunidad de tener una oficina en la esquina de tu casa. En casa, tienes una forma de personalizar tu lugar de trabajo de una manera que no puedes en una oficina corporativa. Puedes tener un escritorio junto a una ventana.

• También puede ajustar el entorno físico. Muchas mujeres tienen la experiencia de trabajos en los que nos congelamos todo el verano, porque el aire acondicionado está a tope. No tienes que lidiar con eso en casa; puedes poner la temperatura a un nivel con el que estés satisfecho. Si hay olores que te hacen feliz, puedes agregar eso también; no se puede quemar una vela de canela en una empresa, pero sí en casa. Personaliza tu espacio porque podría ayudarte a ser más productivo.

La casa, los hijos y… el trabajo

• Es interesante, porque en el pasado los que trabajaban desde casa eran una fuerza laboral más orientada hacia las madres: aceptaban menos dinero para trabajar uno o dos días a la semana desde casa. Trabajar desde casa era más una forma de quitarse el pie del acelerador de su carrera, y una ventaja era poder pasar más tiempo con sus hijos. Ahora todo el mundo lo está haciendo.

• Pero todos pueden obtener más ventajas del equilibrio entre el trabajo y la vida personal de trabajar desde casa. Uno de ellos es eliminar el viaje diario de tu vida. Cuando no está ni con su familia ni trabajando, es un 100 por ciento de tiempo perdido.

• Los niños necesitan cuidado solo durante las horas en que trabajas.

• No funciona a largo plazo ser el adulto a cargo de los niños pequeños mientras trabajas desde casa. No significa que tengas que enviarlos a la guardería; podrías desconectatse con tu pareja, y muchas personas usan la escuela como su cuidado de niños cuando trabajan desde casa (aunque nos damos cuenta de que no es 100% seguro). Pero no es como si pudieras evitar el tema del cuidado de los niños. Aún lo necesitas. No es sostenible tratar de cuidar a los niños pequeños y hacer su trabajo desde casa.

¿Cómo hacer que funcione?

• Creo que, a largo plazo, esta es una oportunidad real. Es lamentable que la primera experiencia de trabajo de muchas personas desde casa provenga de una situación de crisis real. Las mujeres con hijos, están recibiendo la mayor parte de la crisis.

• Tenemos que gestionar el aspecto de crisis de esto ahora mismo pero, si lo tenemos en cuenta, podemos mantener las ventajas en marcha. Primero, necesitamos manejar algunas de las desventajas para que la vida diaria sea más factible ahora.

• Es imperativo administrar tu energía. Haz lo que puedas para que la vida diaria se sienta más factible.

• Una de las mejores cosas que puedes hacer es programar pequeñas aventuras o pequeñas cosas que estarás deseando hacer.

• Ten más conversaciones con personas significativas en tu vida.

• Haz que las cosas se destaquen; desayunar al aire libre o ver a un amigo que no has visto en seis meses.

• Pon algo que puedas esperar en tu día; Es muy importante tener ese aspecto de autocuidado para administrar tu energía.