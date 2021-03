No podemos guiarnos por sospechas en caso Félix Salgado: Morena Guerrero

La encuesta de Morena va a decidir si va o no la candidatura de Félix Salgado Macedonio en Guerrero, no podemos guiarnos por sospechas sino sobre datos duros, sobre realidades políticas y la realidad la va a reflejar una encuesta, señaló Marcial Rodríguez, secretario general de Morena en Guerrero, en Así el Weso.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, Rodríguez fue muy claro al expresar que no puede emitir ninguna opinión personal sobre este caso, debido a que es el representante del partido en Guerrero y debe acatar las decisiones del órgano nacional, "mi papel es institucional", señaló. Agregó que no tomarán ninguna decisión propia, ya que la entidad no cuenta con una comisión estatal de encuestas para tener una valoración.

Dijo que Morena ha sido uno de los impulsores de la participación política de la mujer y señaló que tan se le hizo caso a las denuncias contra Salgado Macedonio, que se ordenó revisar el procedimiento y verificar los perfiles de los candidatos.