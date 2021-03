BBmundo: ¿Cuáles son los trastornos emocionales más comunes en la infancia?

Juan Pablo Arredondo, Terapeuta Familiar, conferencista, psicólogo con más de 31 años de experiencia. Especialista en niños, adolescentes, adultos, parejas y familias.

FB: Juan Pablo Arredondo H // Twitter: @jparredondoh // Whatsapp: 5527163847

• Vamos para un año de aislamiento y los niños están sufriendo un daño colateral que se ve reflejado en sus emociones.

• Varios de ellos están presentando signos agudos de estrés, irritabilidad, ansiedad, retrocesos en las etapas de desarrollo, reacciones violentas y hasta cuadros de depresión.

• Por ejemplo, ¿sabían que uno de cada cuatro niños está sufriendo ansiedad por el confinamiento y siete de cada 10 ya eran ansiosos? Según estudios de Save The Children.

• Lamentablemente, muchos adultos seguimos minimizando estos trastornos creyendo que nuestros hijos están exagerando o están de flojos.

• Para aprender a identificar si nuestros hijos están atravesando por algún trastorno y cómo ayudarlos a salir de esto, traemos a Juan Pablo Arredond

o El aislamiento causado por la pandemia, las cifras de niños que padecen algún trastorno han aumentado; sin embargo, esto se ha venido notando durante la última década y muchas veces ha pasado desapercibido por parte de los padres, lo que ha generado que muchos jóvenes e incluso niños presenten conductas graves como: adicciones, comportamientos agresivos y problemas mentales.

¿Qué es un trastorno emocional?

• Una inhabilidad de formar o mantener relaciones interpersonales satisfactorias con sus pares y maestros.

• Conductas o sentimientos inapropiados bajo circunstancias normales.• Un humor general de tristeza o depresión.

• Una tendencia a desarrollar síntomas físicos o temores asociados con problemas personales o escolares.El problema empieza cuando el niño o adolescente tiene este tipo de comportamientos durante largos periodos.

¿Cuáles son los trastornos emocionales más comunes?

• Estos son los síntomas y trastornos emocionales más frecuentes entre los 7 y los 15 años:

• Somatizaciones: Es cuando los conflictos emocionales se expresan de forma física. Generalmente están asociados a la ansiedad. Entre los síntomas más comunes son: problemas gastrointestinales, dolores intensos de cabeza y problemas en la piel.

• Ansiedad: Es una intensa excitación, inquietud y reacciones fisiológicas en forma de tensión muscular, problemas respiratorios. -

Ansiedad de separación; es un tipo de ansiedad asociada al miedo de alejarse de la familia y hogar.

-Ansiedad generalizada; es una ansiedad excesiva con un alto nivel de preocupación en general y que no se puede controlar.

• Depresión: Es cuando un niño siente tristeza intensa que persiste con el tiempo. A veces, las manifestaciones más comunes en niños son la irritabilidad y el aislamiento, incluso hasta autolesionarse.

• Trastorno obsesivo compulsivo: está vinculado a la ansiedad y son una serie de pensamientos persistentes y recurrentes que terminan en una situación de preocupación, inquietud, temor y conductas repetitivas para intentar reducir dicha ansiedad.

• Sintomatología alimentaria, es común que empiece en la adolescencia y está muy asociado a malestar emocional, baja autoestima e inseguridad hacia la propia imagen.

¿Por qué los niños pueden tener trastornos emocionales?

• La estructura familiar: aumentan las separaciones, los divorcios, familias reconstituidas, más variedades y tipologías de familias.

• La tendencia a subestimar el valor del esfuerzo: problemas para manejar y superar los conflictos y la poca tolerancia a la frustración y el cultivar el esfuerzo personal y colectivo.

• El culto al cuerpo: la anorexia mental y la bulimia

• Dificultad para pensar de manera autónoma, simbolizar y liberar la tensión interna en forma de emociones y sentimientos

• La mayor competitividad: generadora de conflictos, especialmente en los niños más frágiles y vulnerables.

• La necesidad de dedicar más tiempo a los compromisos laborales, en detrimento del tiempo a dedicar a la familia, en contradicción con la necesidad de cubrir las necesidades de sostén de los hijos.

¡SEÑALES DE ALERTA!

1. Cambios de humor o ánimo. De pronto notas que tu hijo tiene cambios de humor bruscos o repentinos. En un mismo día puede estar eufórico o enfadado, feliz o triste.

2. Más hostilidad. Tu hijo se muestra más arisco, más hostil. No acepta bromas, se muestra más sensible y todo parece molestarle.

3. Pasotismo. Tu hijo, que antes mostraba pasión por determinadas actividades propuestas, de pronto parece perder la ilusión, y muestra un gran pasotismo ante todo.

Pasotismo: Actitud del que no siente más que desinterés e indiferencia y no se preocupa por hacer o solucionar cosa alguna: no me explico tu pasotismo hacia los problemas de tus padres.

4. Desinterés. Pérdida de interés por actividades que antes le interesaban.

5. Violencia. Tu hijo de pronto se muestra más rebelde, e incluso agresivo. Contesta con algún grito, no es capaz de controlar la ira.

6. Llamadas de atención. Cuando su comportamiento cambia y los profesores comienzan a llamarte la atención, es porque está pidiendo ayuda. Sufre un 'desbarajuste' emocional y no es capaz de controlar sus impulsos. De ahí que lance pequeñas 'llamadas de atención'.

7. Cambios de apetito. La relación con la comida es un indicador de cómo está tu hijo a nivel emocional. Si cambia su alimentación, si de pronto come con ansiedad o por el contrario rechaza la comida o muestra una pérdida de apetito, es un síntoma de que algo le perturba a nivel emocional.

8. Cambios en los hábitos del sueño. De pronto tu hijo tiene más ojeras, bosteza con mucha frecuencia, le cuesta dormir, sufre de insomnio o tiene más pesadillas.