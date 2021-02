Salgado Macedonio, un personaje siniestro que ahora es candidato de Morena

No es guerra sucia como han venido diciendo, aquí hay una víctima. En 1998 fui a casa de Félix Salgado Macedonio porque me había dicho que me iba a llevar con mi pareja quien tenía una reunión con él, ahí es cuando me viola; sacó 100 pesos de su cartera y me los aventó en la cara, narró Basilia 'N', en Así el Weso.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, Basilia contó que intentó denunciar el hecho en otras ocasiones y hasta ahora tuvo el valor de denunciarlo públicamente. Sobre las acusaciones de un tema político, externó: "si es o no es gobernador no es mi problema, el problema es que el señor es violador y hay otras victimas que lo acusan de lo mismo. Creo que es lo que se debe saber, quien es esa persona y si realmente es quien quieren que los gobierne".

Sobre si ha vuelto a encontrarse con el político, Basilia señaló: "no lo he visto ni lo quiero volver a ver, solo en la tele, solo verle la cara me provoca asco y repudio".

Respecto a la comparecencia de Basilia este lunes ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, la abogada feminista Patricia Olamendi denunció que no hubo un solo representante en la misma, lo que denotó la poca importancia que le dan al tema.

Sin embargo, dijo que esto al menos debe obligar a la opinión pública a darnos cuenta lo que significa este abuso de poder en personas que son unos delincuentes y que un partido político que actualmente nos gobierna lo respalda. "Ojalá Morena ponga atención en este caso", dijo.

Señaló que el testimonio de Basilia es contundente y deja en claro su posición al ser ella menor de edad en el momento de los hechos, mientras él era senador y candidato a gobernador como ahora, que sigue siendo un hombre muy poderoso.

Destacó que este y los demás casos no surgieron ahora sino que las víctimas intentaron denunciar en varias ocasiones, pero la situación de poder siempre ha sido un obstáculo. "Hay seis denuncias por el mismo delito, violación, y curiosamente ninguna prospera".

"Estamos frente a un personaje un poco siniestro, lleno de poder y que ha actuado con toda impunidad y ahora candidato de morena, entonces creo que es un tema muy grave que tiene que tomarse en cuenta", finalizó.