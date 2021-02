Procedimientos estéticos durante la pandemia

Abel de la Peña, Cirujano Plástico-Reconstructivo, Director del Instituto de Cirugía Plástica de Hospital Ángeles de las Lomas y conferencista internacional, con múltiples reconocimientos. Innovador en técnicas para el mejoramiento facial y rejuvenecimiento de la piel, lipoescultura, implantes de mama y glúteos.

TW: @Abel_dp // plasticsurgery.com.mx

Las cirugías estéticas en cuarentena

• Para todos los que traían en la mente algún cambio estético que implicara quedarse en casa pero no encontraban el momento para hacerlo. Muchos han visto en este encierro la oportunidad de hacerlo.

• Algunos de los procedimientos estéticos más solicitados necesitan completar un proceso de recuperación, no salir, no bajar, subir, no manejar, etc. Y ahora que estamos en casa ha sido mucho más sencillo cumplir con todos estos procesos, y además, sin que nadie se dé cuenta.Los procedimientos más solicitados durante la pandemia

AUMENTOS DE PECHO

• Los cambios de las Bubis de la mujer, ya sea por el paso de los años, por genética, por lactancia (en el caso de las madres), por falta de simetría o mal formación, representan las principales causas por las cuáles se quieren operar esta parte del cuerpo.Lo que debes tomar en cuentaForma

• En cuanto a la forma existen implantes redondos e implantes anatómicos (forma de gota), y ambos pueden tener una superficie lisa o texturizada (rugosa)Las cicatrices

• Las incisiones se realizan de forma que las cicatrices resulten lo menos visibles que sea posible, habitualmente alrededor de la parte inferior de la areola, o por debajo de la mama (en el pliegue inframamario). El método de implantación y la posición de la prótesis dependerán de las preferencias de la paciente, la anatomía y las recomendaciones de su cirujano plástico.Implantes mamarios texturizados

• Los implantes mamarios texturizados fabricados por “Allergan”, son los que han sido vinculados a un tipo poco común de cáncer en el mundo y aún mucho más raro en México. Dichos implantes ya han sido retirados del mercado tanto por la FDA como por COFEPRIS en México.

• Las mujeres que tienen estos implantes, pero que no presentan síntomas, no necesitan extraérselos. El retiro significa que los doctores y los hospitales no deben implantar más de esos productos y deben devolver a “Allergan” todos los que tengan almacenados.Recuperación• La recuperación post-operatoria debe tener igual importancia que todas las etapas anteriores. La paciente no debe hacer ejercicios bruscos, debe guardar reposo de 3 a 5 días, seguir las recomendaciones del Cirujano y realizar las visitas que sean necesarias para su revisión.

LIFTING/ ESTIRAMIENTO FACIAL

• Operación que según cuentan las anécdotas, fue ideada por una anciana aristócrata de origen Austríaco, quien convenció a su médico de eliminarle un ojal de piel sobrante delante de las orejas.

• Las primeras descripciones médicas de esta operación datan de los inicios del siglo XIX.

• En un principio, consistían en el despegamiento de la piel y la grasa de las mejillas, y el tensado en dirección lateral y superior de las mismas, eliminando la mayor cantidad posible de tejido.

• Desde la década de los 70, se descubrieron numerosas técnicas que comenzaron a tomar en cuenta los tejidos musculares y aponeuróticos (capa de fibras que cubren los músculos), obteniendo una duración mayor de los resultados estéticos, y un aspecto más natural.En qué consiste:

• Reposicionar la grasa y los músculos de la cara

• Resecar la piel excedente

• Mejorar los signos visibles del envejecimiento en la cara y en el cuello, obteniendo un aspecto más juvenil del rostro.

Cómo:

• Se realiza una cicatriz pre y retro auricular (siguiendo el contorno de la oreja) así como en el cabello que queda detrás de las orejas y en las patillas

• Internamente se realiza un despegamiento de la piel y la grasa del cuello y la cara, para poder acceder al SMAS (sistema musculo- aponeurótico superficial)• Este se reposiciona con puntos de sutura para contrarrestar los efectos ocasionados por la gravedad sobre estos tejidos.

¿Para qué hacerse un lifting?

• Eliminar tejidos excedentes como grasa, músculo y piel.

• Reposicionar volúmenes y áreas que estén “caídas”, como las mejillas y los pómulos.

• Recomponer la proyección de los pómulos y las mejillas.

• Reducir los diversos surcos faciales.

• Reducir la “papada” o doble mentón y reafirmar el cuello.

• Definir el reborde mandibular, el cual sirve de límite entre la cara y el cuello.

• Reforzar y reposicionar la estructura muscular que da sostén a la piel, dando mayor estabilidad y durabilidad a la corrección de la flacidez.

LIPOSUCCIONES

• A través de una pequeña incisión del tamaño de un lápiz, se introduce un láser que quema la grasa y genera a la vez colágeno para que la piel se contraiga de forma inmediata.

• Esto hace que se puedan reducir tallas mucho más rápido y sin tantas complicaciones como la lipoescultura con agujas tradicionales.

Duración:

• Dura entre 20 a 30 minutos por área

• Si se trabaja en abdomen anterior y posterior, 40 y 60 minutos

• Si se trabajan abdomen y piernas, 1 y 40 min

• Procedimiento ambulatorio; el paciente se va caminando a su casa.Zonas de aplicación:

• Gorditos en la espalda

• Brazos

• Vientre

• Pecho

• Muslos

• Cintura y caderaQuiénes son candidatos: Pacientes con los siguientes problemas:

• Obesidad localizada.

• Pre y pos lipoescultura quirúrgica.

• Retracción de tejidos después del embarazo.

• Complemento en el tratamiento de la PEFE (Celulitis).

• Complemento al Síndrome Metabólico (Trastorno del metabolismo los carbohidratos con resistencia a la insulina).

RETOQUES EN LA CARA

Liposucción de papada

• Se hace para eliminar los depósitos de grasa en el cuello y la mandíbula.• Este procedimiento es cero complejo porque el área quirúrgica es pequeña; sin embargo, no cualquier cirujano está capacitado para hacerlo, porque se necesita tener especial cuidado por el gran número de estructuras de tipo nervioso arterial que están en esa región.

• Es un procedimiento común en hombres y mujeres que quieren tener un adelgazamiento facial.

• Para mejores resultados, actualmente se realiza con láser, porque disminuye el trauma y promueve más la contracción de la piel.Después de la cirugía

• La sensación física después de la cirugía es similar a la que siente al día siguiente de haber hecho mucho ejercicio. El dolor se focaliza en la papada y se alivia con los analgésicos habituales.

• Esta cirugía tiene una incapacidad de 3 a 4 días, pero durante la primera semana debe usarse la mentonera de manera permanente.

• La cicatrización es un proceso lento y gradual. Aunque se puede llevar una vida normal después de una liposucción, sólo 3 o 4 semanas después de realizado el procedimiento se autorizan los ejercicios físicos intensos.

• La mayor parte de la inflamación disminuye al mes, y en forma total a los 3 meses.

• Los moretones que deja la operación desaparecen habitualmente en unos 7 a 15 días.

• Los puntos se retiran a los 8 días.