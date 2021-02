No fui grosero con AMLO, fui directo: Carlos Tomasini

No usé un tono inadecuado al cuestionar esta mañana al presidente sobre si usará cubrebocas ahora que se recuperó de COVID-19, "ahora sí que como dicen los de la 4T, si ves un contexto de 45 segundos pareciera que fui demasiado directo, pero fue la segunda pregunta", dijo Carlos Tomasini, periodista de Código Libre, en Así el Weso.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, Tomasini detalló que una compañera antes que él le hizo la misma pregunta y el presidente se arrancó a hablar de los medios, los adversarios, la mafia del poder, y no respondió la pregunta, así que cuando me tocó el turno le pregunté, ¿se va a poner el cubrebocas sí o no?

Para el periodista Carlos Tomasini, lo importante es ver que ante una pregunta 100% periodística, se 'deja venir' un aparato de bots perfectamente bien estructurado, nada espontáneo, "te das cuenta de cómo empiezan a hablarse entre ellos, tiene la misma ortografía y sintaxis, nos vieron la mañanera y como a las 10 u 11 de la mañana que se pusieron a trabajar se pusieron a trabajar; de 2 a 3 se fueron a comer y regresaron ahorita otra vez. Es un tema muy importante que tiene que ver con la libertad de prensa y la libertad de expresión en este país".