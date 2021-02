La Numerología de la pareja a casi 1 año de encierro

Claudia Sánchez, especialista en Numerología.numerologatv.com // WA: 5548860163 // 55-56-69-02-34.

Instagram, Facebook y Twitter: Numerologa Claudia Sánchez.

• Es un hecho que la relación de pareja y su cotidianidad no son una situación fácil de llevar y más aún cuando se vive bajo el mismo techa.

• La pandemia actual y su respectivo encierro, ha sacado lo mejor, pero también lo peor de cada uno de nosotros, por lo que ha generado una crisis en las relaciones de pareja, pues ha demostrado que no conocíamos todos los aspectos de nuestra pareja, generando toda clase de conflictos.

• La numerología conductual al ser una herramienta que nos permite analizar nuestra personalidad y la de los demás, nos permite encontrar ese hilo conductor que nos puede permitir conectar con lo mejor de los demás, en este caso nuestra pareja… y dejar de esperar lo que nunca vamos a recibir de esta persona….

Si tu pareja nació el 1, 10,19 o 28 de cualquier mes:

• Esta pareja en una situación de crisis, siente frustración porque ve limitado su desarrollo. Su mal humor y enojo pueden estar a todo lo que da. Es protector y si considera que no te puede apoyar esto también lo puede frustrar.

• Hazle saber que entiendes su frustración. Algo que le puede equilibrarle es hacer contacto con sus emociones cosa que normalmente no está acostumbrado a hacer.

Si tu pareja nació el 2, 11, 20 o 29 de cualquier mes:

• Este encierro no lo va a vivir tan mal porque le encanta estar en tu compañía. Es una persona muy sensible, emocional y esto le puede llevar a que sus emociones estén en un péndulo. Pasar por todas en un día, y esto puede ser todo un reto.

• Te sugiero que no minimices sus sentimientos, que le hagas saber que la entiendes, que comprendes lo que está sintiendo. Que juntos van a encontrar la solución.

Si tu pareja nació el 3, 12, 21 o 30 de cualquier mes:

• El sentirse limitado de alguna manera lo hace estar más en una actitud de intolerancia. No tolera si hace frío, no tolera si hace calor etc. Es una persona muy creativa, por lo tanto está constantemente generando buenas ideas para superar el tema laboral y económico.

• Va a buscar poner la mejor actitud al encierro, va a verlo por el lado amable, buscará estar muy bien contigo. Cuidado si acostumbra a tomar alcohol, ya que puede ser una forma de evadir.

Si tu pareja nació el 4, 13, 22 o 31 de cualquier mes:

• Los estados de incertidumbre le generan mucho estrés. Su necesidad de abastecimiento es muy grande. Puede ser de las personas que hacen compras de pánico.

• Puede estar muy obsesivo con los detalles y le estresa el futuro. sugiérele una terapia psicológica para que pueda relajarse un poco.

Si tu pareja nació el 5, 14 o 23 de cualquier mes:

• Es una persona que disfruta viajar contigo, comer en lindos restaurantes y esto lo puede enojar. Perder su libertad verdaderamente lo agobia. Y ante esto reacciona malhumorado, como que se apaga.• Hacer actividades al aire libre lo puede hacer sentir bien. También comunicarse, disfrutar de largas charlas.

Si tu pareja nació el 6, 15 o 24 de cualquier mes:

• Se va a sentir bien en el encierro porque tú eres su hogar, su familia. Y si están juntos sabe que pueden salir adelante.

• Le estresará mucho no poder ver y abrazar a su familia, podrá sentir culpa. Puede caer en mucha pasividad con la pareja.

• Sugiero que le recuerdes que estos meses pueden ser una gran oportunidad para fortalecer la relación.

Si tu pareja nació el 7. 16 o 25 de cualquier mes:

• Es una persona que disfruta de su espacio, de la soledad de vez en cuando. El homo office le viene muy bien, ya que socializar con todo mundo en la oficina lo agota.

• Pero el futuro incierto lo estresa y su reacción puede ser estar más ensimismado que antes y un poco más cerrado. Esto dificulta la comunicación contigo.

• Te sugiero que le escribas cartas tratando los temas que necesitas y pídele que también te escriba lo que siente, lo que le preocupa.

Si tu pareja nació el 8, 17 o 26 de cualquier mes:

• Esta pareja considera de verdad que van a superar esta crisis mundial. Tiene fuerza interna.

• Se enfoca en la problemática y todo desaparece (hasta tú) hasta que encuentra la estrategia. En este tiempo puede surgir problemas porque te sientes abandonada por él, que no te está apoyando. Te sugiero que le des su espacio, en un tiempo razonable.

Si tu pareja nació el 9, 18 o 27 de cualquier mes:

• La libertad para actuar le es muy importante. Estar en contacto con la naturaleza, al aire libre es algo que le equilibra. Es una persona muy inquieta que necesita estarse reinventando, por lo tanto va a ser muy creativa para superar la crisis en el aspecto laboral.

• Pero el encierro si lo estresa mucho y esto puede provocar que su temperamento este susceptible. Si es así porfa no te lo tomes personal ya que es parte de su temperamento.