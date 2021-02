Quiero que se haga justicia a mi hija Mariana, que sea motivo de un cambio

Desde el año pasado Mariana me dijo que estaba sufriendo acoso de un compañero médico de donde trabajaba, me dijo que levantó una denuncia y las autoridades de salud no la escucharon, no la apoyaron; ella insistió y la ignoraron totalmente, lamentó la señora María de Lourdes Dávalos, mamá de Mariana Sánchez Dávalos, pasante de Medicina que fue encontrada sin vida el pasado 218 de enero en Nueva Palestina, municipio de Ocosingo, Chiapas.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar en Así el Weso, señaló que ni siquiera le permitieron ver el ataúd de su hija ni reconocer el cuerpo, algo que hizo un familiar; además que ella no autorizó la cremación del cuerpo de su hija. Pidió que se haga justicia a su hija y se actúe contra la persona que la acosó y contra quienes le dieron la espalda.

La señora María de Lourdes Dávalos dijo esperar que su hija deje huella y se reconozca su esfuerzo para estudiar y que su muerte sea motivo de un cambio para que tomen medidas y las siguientes generaciones estén protegidas como no lo estuvo Mariana al ser enviada a un lugar tan peligroso, donde no había ni un policía y donde estaba en un cuarto vacío sin cama y sin una puerta que sirviera.