Vi a AMLO antes que anunciara su contagio de COVID-19; di negativo: Monreal

Conversé con el presidente López Obrador el viernes previo a que anunciara su contagio de COVID-19. Me confiné 6 días, no lo comenté, me hice la prueba el miércoles pasado y hoy; salí negativo en ambas, compartió Ricardo Monreal, líder de la bancada de Morena en el Senado, en Así el Weso.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, también habló de su iniciativa para regular las redes sociales: dijo que el debate era inevitable y su reforma va contra la censura de las plataformas en materia de contenidos y la existencia de cuentas y busca garantizar la libertad de expresión y el derecho a la información.

Monreal explicó que no se trata de censurar ni generar propósitos solo de tipo político, sino que plantea que un órgano democráticamente electo sea el que decida el contenido de redes y vigile que sea el adecuado y no genere delitos como la promoción y venta de pornografía infantil, trata de personas, secuestros y venta o promoción de otras actividades ilícitas.

Sostuvo que el espectro eléctrico, el ciberespacio y las redes de internet son públicas y deben ser reguladas, tal como sucede con la concesión de radio.