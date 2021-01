Lo que piensan los cuentahabientes sobre la vacuna COVID19

Claudio Flores, Vicepresidente y socio de LEXIA Insights Solutions // TW:@ClaudioFloresT Entrevistamos a 942 personas para conocer su opinión sobre la vacuna contra el COVID-19 Perfil de los entrevistados:

% SEXO Mujeres 67% Hombres 33% Prefiero no contestar 1% EDAD 19 a 25 años (Gen Z) 9% 26 a 40 años (Millennials) 38% 41 a 55 años (Gen X) 38% 56 años o más (Baby Boomers) 15% REGIÓN CDMX 50% Centro 32% Sureste 8% Pacífico - Norte 5% Bajío 3% Fuera de México 2%

Algunos highlights interesantes del estudio: · La mayoría de nuestros entrevistados cree que en su entorno hay gente contagiada de COVID, aunque sólo una tercera parte declara que alguien dentro de su hogar se ha contagiado. o Es en la región sureste en donde menos creen que haya personas infectadas alrededor de ellos. · En general, siguen siendo cuidadosos. El 59% nos dice que sale para lo más necesario y el 96% considera que el uso del cubrebocas es absolutamente necesario. o Entre quienes declaran que sí se han dado sus escapadas (reuniones o viajes), destacan la Generación Z y las personas que ya han tenido algún contagio en su hogar. o Las mujeres y los Baby Boomers son quienes dan más importancia al uso del cubrebocas. · La mayoría de los entrevistados ya están esperando la vacuna; sin embargo, hay un 27% que nos dice que, aunque les tocara vacunarse no irían porque temen a los efectos secundarios o porque son antivacunas. o En donde más temen a la vacuna es en el Sureste. o Las personas de la CDMX están más dispuestas a vacunarse. · No hay una preferencia clara por alguna de las vacunas, lo que sí es definitivo es que las que generan menos confianza son las vacunas chinas y la de la India. · La balanza se equilibra en términos de lo que están dispuestos a hacer para ser vacunados, ya que el 46% nos dice que esperarán y el 43% que están dispuestos a comprarla. o Los Millennials están más dispuestos a viajar a otro país para ser vacunados. · Los entrevistados nos dicen que seguirán siendo bastante reservados una vez que estén vacunados. El 42% nos dice que lo primero que harán será visitar a su familia, pero hay un 37% que, dentro de sus menciones, nos dice que se seguirán cuidando hasta que la mayoría este vacunada y el número de contagios sea casi nulo. Parece que el sentido de responsabilidad social de algunas personas seguirá vigente. · El proceso de aplicación de la vacuna va para largo. o Los Millennials y la Generación Z piensan que recibirán la vacuna hasta 2022, mientras que los Baby Boomers y la Generación X consideran que este año serán vacunados (alineado al esquema planeado por el gobierno). · En cuanto a los efectos secundarios, se están escuchando muchísimas cosas, hay un 38% de menciones que hablan desde que esta vacuna genera enfermedades como cáncer hasta que, de plano, nos convirtamos en zombies. · No sólo en temas de efectos secundarios escuchamos muchas cosas, sino que también circulan varias teorías, la más escuchada es que con la vacuna nos implantan chips para controlarnos (44%). ¿Qué tanto has seguido la cuarentena?

He salido solo para lo más necesario 59% La verdad sí me he dado mis escapadas (reuniones, viajes) 23% Por temas de trabajo no he podido mantener la cuarentena 13% Al 100%, me la he pasado encerrado(a) 6%

¿Para ti el cubrebocas es…? RU

Es necesario 96% Es auxiliar, pero no indispensable 4% Sirve poco 1%

¿Crees que hay personas infectadas de Coronavirus cerca de tu entorno o por los lugares donde te mueves?

Sí 87% No 13%

¿Tú o alguien en tu casa se han contagiado de Covid?

Sí 29% No 71%

¿A qué le tienes más miedo?

Al COVID 92% A la vacuna 8%

Si hoy te tocara vacunarte, ¿qué harías?

Claro que iría, la estoy esperando más que la siguiente temporada de mi serie favorita 73% No iría, que se vacunen otros primero para ver los efectos secundarios 25% No iría, soy anti-vaxxer 2%

(Para el 73% que dijo “Claro que iría”) ¿Qué estarías dispuesto(a) a hacer para que te vacunen?

Nada, esperaré hasta que me toque 46% Comprar la vacuna 43% Viajar a otro país para que me apliquen la vacuna 9% Otras menciones 2% Dar una “mordida” para que me toque antes 0%

Otras menciones: Participar en campañas de vacunación para acelerar el proceso, ceder mi lugar a mi familia, hacerme estudios de laboratorio para saber si soy apto, usar mi seguro de gastos médicos si está disponible en lugares privados, viajar a otro estado, exigir al gobierno la vacuna. (Para el 73% que dijo “Claro que iría”) ¿Qué es lo primero que harás cuando estés vacunado(a)?

Ir a ver a mi familia (¡todaaa!) 42% Otras 37% Viajar dentro de mi país 21% Ir al cine o al teatro 21% Abrazar a todos, hasta a los que me caen mal 20% Pasear por la ciudad 19% Viajar a otro país 17% Retomar el gym 13% Hacer un tour gastronómico por todos los restaurantes y puestos de la ciudad 10% Ir a todos los conciertos y festivales que pueda 9% Ahora sí, hacer las fiestas que tenía pendientes (Mi boda, XV años, bautizos) 6% Recorrer todos los bares de la ciudad 6% Hacer una fiesta masiva 4%

Otras menciones: Seguir en cuarentena, seguir protegiéndome, seguir con las precauciones, hacer mi vida normal/ retomar nuestras vidas, , seguir con cuidados hasta que el número de contagios sea casi nulo, esperar a la segunda dosis, esperar a que haga efecto, estar más tranquilo, esperar al semáforo verde, esperar reacciones secundarias, fomentar la economía local, ver a mi familia con menos miedo, recuperar mi paz mental, buscar trabajo, esperar cierta normalidad, permitir que mi hijo(a) vuelva a entrenar, buscar actividades para mi hijo(a), esperar que abran los estadios, esperar a que tenga la inmunidad, esperar a que realmente no hay peligro, esperar a que la mayoría de la población esté vacunada, ver cómo ayudar a mi familia para reactivarnos económicamente, ver a mis amigos y hacer una reunión, esperar a que bajen los contagios, cita con médicos y estudios de laboratorio pendientes, tomar clases de inglés y pintura, ir al panteón a visitar a alguien que falleció por Covid, seguir yendo a trabajar, no exagerar la convivencia, dar gracias a Dios, ir al templo/ iglesia, esperar a que mi familia esté vacunada, trabajar sin temor, acudir a citas médicas no esenciales.

No todas estas vacunas estás aprobadas en México, pero si lo estuvieran, ¿cuál preferirías que te pongan?

La de Pfizer-BioNTech 33% La de Oxford-AstraZeneca 23% ¡La que sea! 17% La de Estados Unidos (Moderna) 10% La rusa (Sputnik V) 8% Ninguna, prefiero seguir en cuarentena 7% Las chinas (Sinovac, Sinopharm) 1% La de la India (Covaxin) 0%

Al ritmo que llevamos de vacunación, ¿cuándo crees que te toque vacunarte?

En 2022 38% El 2° semestre de este año 26% Si tengo suerte en 2023 13% El 1° semestre de este año 12% A este paso, ¡nunca! 11%

Se dicen muchas cosas de la vacuna, incluyendo sus posibles efectos secundarios, ¿Cuáles de estos has escuchado?

Otras 38% Da urticaria / ronchas 26% No sé / Ninguna 20% Depresión / ansiedad 14% Infertilidad / esterilidad 12% Pérdida de cabello 3%

Otras: Reacciones alérgicas (leves o graves), cáncer, COVID, convulsiones, muerte, daños pulmonares, la reacción depende de la persona, derrames cardiovasculares, desmayos, desestabilización de glucosa, presión o temperatura, dolor (brazo, cabeza, general), fiebre, gripe, inflamación/ inflamación de cerebro, mareo, náuseas, malestar general o en zona donde se aplica, problemas neurológicos, fiebre, parálisis, pérdida de movilidad, paro cardio respiratorio, cansancio, chip de control mental, altera en ADN, comezón, efectos desconocidos, te convierte en zombie, escalofríos, mielitis

¿Cuáles son las teorías que has escuchado sobre la vacuna?

Con la vacuna nos implantan chips para controlarnos 44% La vacuna altera nuestro ADN 32% La vacuna genera otras enfermedades 30% El dióxido de cloro es más efectivo que la vacuna 24% La vacuna es el siguiente paso para que “Soy Leyenda” se haga realidad 13% Ninguna 11% Otras 8% La vacuna está hecha de fetos humanos 6% Todas / varias, pero no creo en ellas 2% He escuchado todas / varias de estas 1%

Otras: No es confiable, no es efectiva, no está probada lo suficiente, se desarrolló demasiado rápido, no hay suficientes estudios para validarla, es para eliminar a la población/ a los adultos mayores, sirve para disminuir la sobrepoblación, se desconocen los efectos secundarios, los efectos secundarios aparecen años después, causa la muerte, es agua/ placebo, somos conejillos de indias, complica los efectos secundarios en gente de la tercer edad, tiene efectos secundarios, causa esterilidad, causa los síntomas del COVID, sirve para implantar un nuevo orden mundial, sirve para ver qué efectos tiene en las personas que se la apliquen primero, da inmunidad por 6 meses.

Entre nosotros, ¿crees alguna de las teorías sobre la vacuna?

No, para nada 86% Sí 14%

¿Cuáles?: Altera el ADN/ organismo, control poblacional, efectos secundarios graves, genera otras enfermedades, infertilidad, el dióxido de cloro es más efectivo.