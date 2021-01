10 cosas que NUNCA regresarán a ser lo que eran

Helios Herrera, Director general de HH Consultores: desarrollo humano // TW: @Helios_Herrera

El 2020 fue difícil, para muchos, fue el peor año que han vivido. Aquella llamada nueva realidad, dejó de ser nueva hace varios meses… Y la anhelada “vieja” normalidad que muchos desean ya no es y no será nuestra realidad.

El 2020 nos obligó a vivir procesos adaptativos de sobrevivencia, nos obligó a aprender a vivir con lo mínimo indispensable. Como parte de este proceso, el miedo, la angustia y la desesperación se hicieron parte de nuestra cotidianidad.

• En un estudio de la Universidad de Stanford y publicado por el Journal Digital Science Direct, se confirmó que la Pandemia generó un daño permanente en nuestra Salud Mental y la manera en la que nos relacionamos

.• Por su parte, la Organización Mundial de la Salud, publicó un artículo sobre el impacto económico del COVID-19. Reportando que al menos 3.3 mil millones de empleos se encuentran en riesgo.

• Mientras que la Organización Internacional del Trabajo reporta que, por lo menos en Latinoamérica, ya se perdieron 34 millones de empleos.

• Y a pesar de que científicos de la Universidad de Tsukuba en Japón confirmaron en un estudio la mejora de la calidad del aire en varias ciudades del mundo debido al encierro, la NASA confirmó que esto no hizo casi nada por la crisis climática.

Lo que necesitamos, es entender que sobrevivir no nos basta. Somos seres creativos que gustan de innovar y hacer; necesitamos dejar de sobrevivir y necesitamos comenzar a Super Vivir.

Las cosas no volverán a ser las mismas, pero eso no quiere decir que no puedan ser mejores.Carlos Glatt, escritor, artista visual y consultor en innovación, tiene un artículo que ha circulado entre los empresarios más grandes de México.

En ese artículo, menciona 10 cosas que no volverán a ser las mismas, cosas que tenemos que aceptar que van a cambiar. Esto es a lo que tenemos que sobreponernos para comenzar a Super Vivir en este y los años que nos quedan.

Recuerda que no todo es tragedia. Aceptar el cambio nos dejará más cerca de nuestros sueños y metas para este 2021.

Éstas son las 10 cosas que ya no volverán a ser las mismas:

1. El trabajo en casa y la desaparición de la oficina física.

• El trabajo a distancia llegó para quedarse. De acuerdo a la revista Bussiness Insider, para la mayor parte de los trabajos, no hay un beneficio real por regresar a las oficinas cuando todo se puede hacer desde casa; en ocasiones con mejores resultados. Las oficinas ya son cosa del pasado.

2. La productividad ya no depende de un jefe que te revise.

• Ahora, todo los resultados se medirán con KPI’s y serán juzgados con tiempos eficientes de entrega. Y aquella fuerza laboral que realizaba tareas simples será reducida y reemplazada por las Inteligencias Artificiales (I.A.). Como empleado será más fácil saber qué es lo que necesita tu jefe. Contratar un experto extranjero, jamás fue más fácil en este nuevo esquema globalizado.

3. El Entretenimiento ya no tiene que ser presencial.

• Y no solo el entretenimiento, todo lo repetitivo se vuelve virtual y en esquema de suscripción. Desde iglesias, arte, gimnasios y cines. Si uno puede disfrutar de conciertos de Ópera, exposiciones de arte y demás actividades en el hogar ¿realmente vale la pena gastar en gasolina, y estacionamiento?

4. La educación nunca regresará igual.

• El sistema educativo nunca será y no puede ser el mismo. Ahora, continuará en un modelo híbrido y cada quien hará lo que necesite. Incluso podríamos ver más días libres para los niños con clases virtuales.

5. El efectivo se va a quedar atrás.

• Las formas de generar transacciones cambian y la gente ahorra más. Ahora hay miles de herramientas con las cuáles no es necesario cargar efectivo. Desde Samsung Pay, Apple Wallet, Mercado Pago, transferencias bancarias, todo tan sencillo como escanear un código QR.

6. El E-Commerce seguirá en aumento.

• Con tiendas como Amazon, se estima que se cierren alrededor de 50% de las tiendas físicas. Las tiendas ahora sobrevivirán más como Show rooms

7. El cambio climático ha llegado a un punto sin retorno.

• A pesar de que no salimos, este año fue el segundo año más cálido registrado en los últimos miles de años. La gente comenzará a tomar soluciones más participativas, y despedirnos de una normalidad meteorológica.

8. El sistema médico se adaptó a lo digital.

• Más consultas se realizarán de manera virtual. Los grandes hospitales deberán replantear su operación por la crisis económica que se avecinan.

9. Nos preocupamos por nuestra Salud Mental.

• Este año ya no hay lugar para ocultarte de tus problemas. Todos tenemos algo con lo que lidiar, pero la conversación sobre la depresión se comienza a desestigmatizar. Es decir, comenzamos a entender que no está mal sufrir de depresión, sino que está mal no hacer nada por ayudarte.

10. El mundo apunta a lo natural y orgánico

• Comida, experiencias y nuevas formas de interactuar llegarán para afrontar el cambio climático. Consumir local, pero real. El reciclado regresará con mucha más fuerza después de un año de desperdicios. Entonces, ¿cómo podemos adaptarnos y comenzar a Súper Vivir?• Para lograr Súper Vivir, se necesita más que aceptar el cambio. Necesitamos renovar todo nuestro sistema y dejar aquellas viejas técnicas de vida.

Aquí tienes 5 técnicas de Súper Vivencia que no te pueden faltar este 2021 para afrontar retos:

• Resiliencia: Nuestra capacidad de regresar al origen ante la adversidad.

• Iniciativa: No esperar a que te digan qué hacer ¡Conviértete en líder! Proponte metas y llévalas a cabo. Ojo, que la iniciativa sin preparación es lo peor que te puedes hacer.

• Diversifica tus fuentes de ingresos. Depender de un solo trabajo es un error que muchos cometen. Ten buenos hábitos definidos en una agenda clara. Solo los buenos hábitos te conseguirán la salud, el dinero y el amor que buscas.

• Creatividad e Innovación: Necesitamos innovar en un sentido personal, espiritual y profesional para alcanzar nuestras metas. Solo las acciones tangibles generan un cambio en este mundo.

Super Vivir es usar tu creatividad e innovación para perseguir tus metas y sueños. Se trata de acercarte a cada una de tus metas con estas ideas en la cabeza. Pensar en soluciones creativas e innovar en tu día a día, te llevarán afrontar este año con verdaderas herramientas. Quien transforma su realidad, es quien aprende a vivir sin límites.