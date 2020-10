Si se robaron los medicamentos como dicen me pregunto ¿en qué país vivimos? ¿quién se roba medicamentos de especialidad? Pero si es una mentira es igual de grave, como quieras ver ambas opciones son terriblemente catastróficas y condenables porque ponen en peligro la vida de cientos de niños en el país, señaló Israel Rivas, padre de Dana, una pequeña con cáncer, en Así el Weso.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, el padre de familia dijo que es difícil creer en este robo de medicamentos ante un desabasto de medicamentos oncológicos que lleva más de un año y, agregó, "además que esto pase con los 16 medicamentos que más escasean en el gobierno, nos salta", señaló.

Por su parte Xavier Tello, analista y asesor de políticas sanitarias, coincidió en que existen muchas interrogantes pero procura ser muy objetivo y en lo primero que piensa es en la posible incompetencia de las personas a cargo.

Señaló que todas las interrogantes hacen que se levanten suspicacias pero lo más grave es que aún no hay una posición oficial por parte del gobierno respecto a este robo.

Tello destacó que si mañana se encontraran los medicamentos éstos ya no servirían porque no se sabe como fueron manipulados 'y con eso queda fuera de la responsabilidad del gobierno que no tengan la calidad adecuada'. Agregó que la tragedia 'curiosamente' se da en el tema que es políticamente más visible en términos de salud.

"Yo sigo creyendo que tenemos a cargo de estos procesos a alguien que no sabe y eso es gravísimo para un país como México", finalizó.