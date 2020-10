7 pasos para aumentar la agilidad emocional

Christine Comaford, Por más de 30 años ha sido entrenadora en liderazgo y cultura y la autora más vendida del New York Times. Se especializa en neurociencia aplicada. Ha asesorado a la Casa Blanca (Clinton y Bush). Su segundo libro ‘SmartTribes: How Teams Become Brilliant Together’, es uno de los más vendidos del New York Times. Ha aparecido en Good Morning America, CNN, CNBC, MSNBC, FOX Business Network.

// TW: @Comaford // smarttribesinstitute.com

• Los líderes más exitosos son emocionalmente ágiles y cultivan la agilidad emocional en sus equipos.

• TODOS necesitamos sentir tres cosas para prosperar:o que estamos seguroso que pertenecemoso que importamos.

• Sin esos tres elementos esenciales, una persona o un equipo no puede desempeñarse, innovar, sentirse comprometido emocionalmente, estar de acuerdo o avanzar.

¿Has notado que la vida se mueve cada vez más rápido y que la gente está más estresada que nunca?

• Si eres emocionalmente ágil, no solo te habrás dado cuenta, estás en un buen lugar para sobrevivir y prosperar.

• La agilidad emocional es esencial, para:

o Navegar en tiempos turbulentoso Mantener tu sentido del humoro Lidiar con la constante incertidumbre de todos los días

• No importa qué situaciones externas enfrentes, la agilidad emocional es tu SUPERPODER.

¿Qué es la agilidad emocional?

• Cuanto mejor comprendamos nuestras reacciones emocionales, y las de otras personas, más podremos controlar cómo reaccionamos y más resilientes nos volvemos.

• Si dejamos nuestras reacciones a nuestros instintos, a menudos estaremos cometiendo errores

•O SEA, “Los datos sensoriales entran: ves cosas, escuchas cosas, hueles cosas, pruebas cosas, sientes cosas. Todo eso se enfoca en su tallo cerebral, en tu cerebro reptil. Luego se mueve muy rápidamente a tu cerebro de mamífero, donde se unen las emociones. Luego se acerca a la corteza prefrontal, donde le damos sentido ".

• Es la parte de las "emociones" de ese proceso lo que puede llevarnos por mal camin

oEl impacto de la agilidad emocional en el lugar de trabajo

7 pasos para aumentar tu agilidad emocional

1. Liberar la resistencia: deja espacio para más opciones

2. Aumentar la relación contigo mismo: desarrolla los músculos mentales y calma la mente

3. Haz un nuevo significado: elige la historia que deseas contar

4. Fija el resultado que deseas: haz que el éxito sea inevitable para ti y los demás

5. Interactúa con otros: brinde agilidad emocional a su tribu

6. Desarrolla la agilidad en tu equipo: expanda y mantenga el cambio en marcha

7. Expande el poder de tu equipo: ayude a su tribu a superar cualquier obstáculo, prospere con los comentarios y redefina sus marcas personales

Beneficios