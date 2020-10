Todo sobre la comida Kosher

Rabino Moisés Chicurel, Rabino principal de la Comunidad Sefaradí de México rabino@comunidadsefarai.org // YouTube. Comunidad Sefaradí México

¿Qué es Kosher?

• Las reglas que nos llevan a tener una reflexión sobre lo que comemos, concientizarnos acerca de nuestra parte física (animal) y regular lo que comemos para alcanzar un equilibrio.

• Todas las leyes referentes a lo que se permite comer y lo que no dentro de la ley judía se denomina Kashrut.

• A su vez, la comida que no se rige por las leyes judías se denomina Treif.

¿Qué significa Kosher?

• LA TRADUCCIÓN LITERAL DE KOSHER SIGNIFICA: APTO O APROPIADO.

• Sin embargo, en términos alimenticios, se refiere a aquellos alimentos preparados de acuerdo a los requerimientos de la Ley Judía.

• El conjunto de reglas que describen las prohibiciones alimenticias se llama «reglamento Kosher» y con base en ellas se determinan cuáles alimentos se consideran puros y cuáles no.

• Con base en la Torá (Biblia), la mesa judía es comparada a un altar sobre el cual podemos servir de la forma en que comemos y bebemos, tal como se nos ordenó: “Y comerás, y te saciarás y agradecerás por el buen alimento que te dio”, por ello debemos cuidar la santidad de la comida

¿En qué consiste la comida Kosher?

• Animales específicos

• Tipos de matanza específicos

• Revisión posterior al cuerpo del animal para descartar cualquier enfermedad o anomalías en la estructura interna.Las técnicas de la cocina Kosher

• Shejita: Son las normas para el sacrificio de animales destinados a la alimentación kosher, prescritas en el judaísmo. Es el método de matanza menos doloroso y más eficiente.

• Vino Mevushal: Es un vino Kosher hervido o pasteurizado. Podría decirse que, debido a este primer proceso al que se somete, puede ser servido por una persona que no pertenezca a la comunidad judía. Es sobre todo usado en celebraciones o establecimientos donde la comida es servida por cualquier persona.

• Tolaim: prohibición muy importante de comer ningún tipo de frutas, verduras y todo tipo de alimentos en donde tengamos sospecha que pueda haber tolaim (bichos) en su interior.

• Melija: salado de la carne para hacerla kosher

¿Qué animales se consideran Kosher?

• En general son animales que tienen una estructura espiritual positiva

• Animales terrestres (de granja) que además tienen las especificaciones físicas muy claras.

• Tienen que ser:

1. Rumiantes

2. Con la pezuña separada (hendida)

3. Además son animales que no requieren de violencia extrema para darles muerte.

• Aves que no sean de rapiña, ni cazadoras. Sino, aves de corral, fáciles de atrapar.

• Y los peces no se les hace shejitá debido a que es físicamente imposible.

• En su caso hay que darles la muerte más rápida para impedir su sufrimiento. Peces que tengan escamas y aletas.

¿Que se considera un animal puro?

• Un animal que no tiene una estructura física y espiritual negativa (por ejemplo carne de vacuno, o la carne de borrego) pero de igual manera se tiene que revisar su estructura interna para que no sea Taref

Sobre el degüello

• Shejitá: Es el medio autorizado por la Torá para matar a un animal que se pretende comer.

• Consiste en degollar con un cuchillo completamente liso tanto el esófago como la tráquea de los animales autorizados.

• Se hace con cuchillos especiales que no matan por presión sino por fricción.

• Haciendo que el cerebro se irrigue por la arteria carótida y por la arteria que viene por la médula, haciendo que haya una caída abrupta en la presión sanguínea en el cerebro.

¿Qué alimentos no se pueden mezclar?

• Carne con leche

• Esta regla, que se sigue rigurosamente, tiene su base en repudiar el concepto de no cocer al cabrito en la leche de su madre, que se repite tres veces en la Torá, una norma que se ha extendido a no comer la carne con la leche en la misma comida, e incluso la carne con cualquier derivado de la leche: queso, mantequilla, nata, crema, yogur.

• TAMBIÉN hay que utilizar utensilios diferentes para cocinar productos cárnicos y lácteos: se deben tener dos vajillas, una para carne y otra para lácteos, y después de tomar carne se deben esperar varias horas para tomar leche. Reglas de la alimentación Kosher

• ¿Qué significa Taref?

o El uso de la palabra “Taref” es para designar todo lo que no es Koshero Taref significa “golpeado” y se refiere específicamente a los defectos internos de los animaleso Todo aquello que no hubiera vivido 12 meses de manera sana por sí mismo, si no le hubiéramos dado muerte.

• ¿Cuáles son los alimentos prohibidos por la comunidad Kosher?

o El más popular es el cerdo porque es un animal voraz, no tiene ningún tipo de contención. Y representa exactamente lo contrario al Kashrut.

o Además al cerdo no se le puede hacer Shejitá por su composición interna.

o Tanto el cerdo como los mariscos tienen una constitución física que representa aspectos moralmente y espiritualmente negativos.

¿Qué es la certificación Kosher?

• La supervisión kosher es la auditoría que se hace en la planta productora por el supervisor de la certificadora kosher para garantizar que ciertas líneas de producción cumplan con dichas normas y especificaciones de calidad requeridas.

• Una vez terminada la auditoría y aceptando las condiciones necesarias para que el producto sea kosher, se obtiene el certificado kosher donde se indica que la empresa cuenta con los estándares de calidad.