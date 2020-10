¿Cómo curar tu yo interior?

Sean Grover, es psicoterapeuta, orador y escritor con más 25 años de experiencia trabajando con niños y adultos. Dirige una de las mayores prácticas de terapia grupal en los EU.

Ha sido entrevistado y citado para medios como: The Economist , The Wall Street Journal , Newsweek, The Washington Post , ABC News , NBC News sobre temas de relaciones entre padres e hijos. Autor del libro When kids call the shots. También es autor de un blog paraPsychology Today, con más de 4 millones de lectoresseangrover.com

Les vamos a decir 5 formas de ganar la batalla con pensamientos y sentimientos críticos

.• Tarde o temprano, tu mundo interior llama a la puerta y, desafortunadamente para muchos de nosotros, no será una visita amistosa.

• Las voces críticas internas silenciadas durante años han regresado con fuerza. Esas voces desagradables y molestas que se apresuran a promover nuestras fallas, criticar nuestra apariencia y agujerear nuestra confianza . Incluso una simple mirada en el espejo puede desencadenar una avalancha de desaprobación.

• ¿El objetivo de tu crítico interior ? Convertirte en un cascarrabias miserable y quejoso.

Por qué te sientes tan mal

• La mayoría de nosotros no elegimos aislarnos. La pandemia hizo eso por nosotros. Quizás el aspecto más dañino de la cuarentena es la falta de acceso a relaciones de calidad que nos refrescan. No puede pasar tiempo con amigos o familiares. Si eres soltero, no puedes tener citas. Si eres estudiante, no puedes ver a tus compañeros de clase. Si eres un fanático de los deportes, no puedes disfrutar de un juego. Si eres abuelo, no puedes jugar con tus nietos.

• Cuando estás en movimiento, moviéndote de un lugar a otro, tu enfoque está fuera de ti. Con frecuencia, no tiene tiempo para dedicarlo a sus pensamientos y sentimientos; estás demasiado ocupado marcando tu lista de tareas pendientes.

Pero, ¿una vida ocupada significa necesariamente una vida feliz?

• Para muchos, la cuarentena nos ha obligado a reducir la velocidad, presionar el botón de pausa y reflexionar sobre nuestras elecciones. De esta manera, la cuarentena nos empuja naturalmente hacia una mayor atención .

Usa este tiempo para reiniciar tu vida interior

• La resiliencia proviene de ganar la batalla con tu crítico interior. Comienza con aquietar esas voces negativas y dejar espacio para las más positivas.

Para hacer eso, necesitarás una estrategia.

1. Empieza donde estás. En lugar de concentrarse en lo que no puedes hacer, concéntrate en lo que puedas. Adopta un nuevo pasatiempo, desafíate a ti mismo a ser más creativo, ocúpate de las tareas que estás evitando. Deja de preocuparte por las cosas que no puedes controlar y sé proactivo en lo que puedas.

2. Fomenta la gratitud . La gratitud es una fuerza que puede desencadenar una tremenda energía atrapada. Puede aligerar tu carga y refrescar tu perspectiva. Los diarios de gratitud son una excelente herramienta para inspirar más gratitud en tu vida. Si llevas un diario no es para ti, intenta escribir una carta a alguien que aprecies. Diles lo mucho que significan para ti; no solo alegrará tu día, sino también el de ellos.

3. Cuenta tus bendiciones. Con tantas malas noticias que te llegan, tómate el tiempo para reconocer todas las cosas buenas de tu vida. La negatividad es como la gravedad; te empuja hacia abajo. Contar tus bendiciones te eleva y te recuerda que todavía es posible encontrar formas sencillas de disfrutar la vida.

4. Felicítate a ti mismo. Durante momentos estresantes , encuentra una manera de elogiarte. Adelante, admira y celebra. Después de todo, estás aguantando; todavía estás aquí, todavía estás luchando. Eres como Rocky Balboa, todavía de pie y luchando.

5. Deja de quejarte. Quejarse agota tu energía, apaga tu espíritu y tiene un efecto corrosivo en tu estado de ánimo. También promueve la impotencia y transmite tu condición de víctima al mundo. Romper el hábito de las quejas no será fácil; requerirá una fuerza de voluntad para redirigir esos impulsos. Pero empezarás a sentirte mejor una vez que tengas el valor de decir: "¡ El departamento de quejas está cerrado!"