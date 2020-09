Para juzgar a expresidentes no se necesita consulta sino pruebas: Garza

El proyecto del ministro Luis María Aguilar que señala como inconstitucional la consulta para juzgar a expresidentes está blindadísimo ante cualquier argumentación; aquí no importa la política o la narrativa del presidente, porque existe el procedimiento en la constitución que va a obligar a que esta consulta no se realice en los términos que quiere el presidente López Obrador y esto, guste o no, no se puede recurrir, señaló Tito Garza Onofre, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en Así el Weso.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, explicó que lo que toca ahora es que el proyecto será llevado al pleno y debe obtener 5 votos, mayoría simple, para rechazar la consulta. "Por más que el presidente quiera hacer justicia, que sepan que nada ni nadie por encima de la ley, para eso precisamente está la Suprema Corte", dijo.

Reiteró que no hace falta una consulta para juzgar a expresidentes, lo único que hace falta son pruebas, y lo que dice el proyecto del ministro Luis María Aguilar es que la consulta ciudadana es un concierto de inconstitucionalidades, viola el debido proceso, los Derechos Humanos, la idea de igualdad ante la ley.

El investigador de la UNAM agregó que aunque cree que a este gobierno le va a funcionar en el plano discursivo acusar a la Corte de corrupta (aunque el propio presidente sepa de antemano que no es constitucional) para obtener mayor legitimidad en el marco de la pandemia, la crisis económica y fiascos como el avión presidencial, esto va a resultar contraproducente y "no se están dando cuenta que se están disparando en el pie, pues este sexenio se va a acabar y quizá en el próximo o en dos también les puede tocar que con la misma narrativa busquen juzgarlos", finalizó.