Estoy muy indignada que al presidente López Obrador le indigne un cuadro, una pinche foto y no un país lleno de sangre, de desaparecidos, mi dolor de que a mi hija que casi era una niña me la mataran, eso le debería de indignar y como él ni siquiera voltea a vernos porque no existimos pues son solo palabrerías como cada mañana, señaló Yesenia Zamudio, madre de María de Jesús Jaimes Zamudio, quien fue víctima de feminicidio en 2016, en Así el Weso. De hecho, anticipó que tomarán las oficinas del organismo en las entidades del país.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, también reclamó que el mandatario las violenta todo el tiempo y la 'incompetencia' del jefe del Ejecutivo al poner en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a Rosario Piedra Ibarra, "ahora que habla que la señora es una persona sin estudios, claro, está confirmado, ¡ni siquiera conoce nuestros Derechos Humanos! No queremos que esté ella ni otra mujer aunque seamos feministas, queremos a alguien que dé resultados", reclamó.

También dejó en claro que no atenderán el llamado para desalojar las oficinas del a CNDH en el Centro Histórico de la Ciudad de México, y dijo que ya nada más están esperando que 'vayan por sus tiliches', "Son nuestras oficinas también porque somos víctimas y al no darnos respuesta lo damos nosotros asesoría y vamos a darle un mejor uso a estas instalaciones, resguardar a mujeres que son víctimas".

Yesenia Zamudio dejó en claro que ya se cansó de que no haya justicia en el caso de su hija que fue asesinada en 2016, donde ve impunidad e incluso fue difamada por el Instituto Politécnico Nacional al que pertenecen los agresores. "Lejos de apoyarme empezaron a difamar, me amenazaron de muerte, no me dejaban leer el expediente del caso, se me violaron mis derechos por parte de la Secretaría de Gobierno, Medicina Forense, Gobierno de la Ciudad de México, autoridades de Medicina del IPN". Agregó que hasta el día de hoy ha estado desplazándose de un lado para otro para que no la asesinen y por ello decidió hospedarse en ese lugar (oficinas de la CNDH) que parecen 'un restaurante'.