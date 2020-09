"Recetario para la memoria", madres cocinando para sus hijos desaparecidos

Volver a cocinar para alguien que no está fue fuerte y conforme lo iba haciendo iba sanando una parte de mí, iba sintiendo que mi hijo Roberto estaba lleno de gusto, de paz y tranquilidad, nos compartió Mirna Medina, madre de desaparecido e integrante de 'Rastreadores del Fuerte', en Así el Weso.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, nos platicó que el libro "Recetario para la memoria", permitió a mujeres que aún no encuentran a sus hijos cocinar con todo el amor del mundo pensando en que en algún momento pueden regresar y degustar ese platillo. "yo sé que muchas madres al igual que yo se van a sentir así cuando estén cocinando las recetas de aquellos muchachos que ya no están, madres que igual no tienen un familiar desaparecido pero pueden unirse a la causa de las madres con hijos desaparecidos y apoyar a llevar este dolor tan grande que tenemos".

El 50% de las ganancias que se generen de la venta del libro serán destinadas a ‘Las Rastreadoras del Fuerte’ como un apoyo para que puedan continuar la búsqueda de sus familiares. pic.twitter.com/u4hwbxvS5H — Así El Weso (@elwesomx) August 31, 2020

Mirna nos compartió que durante las búsquedas de los restos de su hijo, que encontró hace tres años, vivían la búsqueda en cada fosa con los sentimientos encontrados de no identificar sus restos, porque se mantenía la esperanza de que algún día llegaran y tocaran la puerta. "En mi caso ya no la tengo, sé que Roberto está descansando, muchas madres me dicen tú ya tienes un lugar a dónde ir, pero la mayoría están esperando que regresen".

Por su parte Zahara Gómez, coordinadora del 'Recetario para la memoria', nos compartió que el 50% de las ganancias de la venta de este libro son directamente para financiar la búsqueda de las Rastreadoras del Fuerte, y se puede encontrar a través de su página web.