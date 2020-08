¿Cómo crear un fondo de emergencia?

Gianco Abundiz, experto en educación financiera desde hace 40 años. Fundador y Presidente de la Asociación Nacional de Educadores Financieros, A.C. Autor del Libro Saber Gastar de Editorial Santillana. // TW: @GiancoAbundiz

• En México diez mil empresas y negocios han desaparecido por la pandemia de COVID• Alrededor de 500 empresas medianas y grandes cerrarán sus puertas una vez que comience el recuento final de daños de la pandemia.

• México es uno de los países de América Latina y el mundo que menos recursos ha destinado al apoyo del sector privado.

• En toda América Latina se estima que 2.7 millones de empresas formales, una de cada cinco, están en vilo, 2.6 millones de ellas microempresas. (CEPAL)

• Por COVID-19, en México se han perdido más de un millón de empleos en cinco meses (IMSS)

• Dicen que “más vale prevenir que lamentar”.

• Y la pandemia nos ha dejado claro que las emergencias siempre son un riesgo latente en nuestras vidas, que no podemos prevenir.

• Lo que sí podemos hacer es estar preparados para cualquier tipo de percance, accidente, despido, enfermedad, etc.

Sobre el fondo de emergencias

• Un fondo de emergencia es una de las herramientas más importantes para tener finanzas personales sanas.

• El fondo de emergencia debería ser suficiente para cubrir los gastos más importantes por tres o hasta seis meses.

• Este recurso NO DEBE exceder los tres meses de ingreso familiar, debe ser ‘líquido’, o sea, que esté disponible en cualquier momento, pero resguardado para que no se convierta en una blusa nueva, unos zapatos o cualquier compra innecesaria.

• El monto del fondo de emergencia dependerá de la realidad de cada familia

¿Cómo empezamos?

• Lo primero que tienes que hacer es calcular los gastos fijos que tienes en el mes. o Enfócate en los gastos básicos como alimentación, recibos (luz, teléfono), renta, gasolina, colegiaturas.

Súmalos y deja fuera aquellos que no son necesarios o puedas postergar.

Este ejercicio te ayudará a saber la cantidad que necesitas mensualmente para vivir, y será la misma que deberás constituir para formar tu fondo para emergencias, ya que este se calcula en función de tus gastos, no de tus ingresos.

Analiza también tu situación familiar, si eres el único que aporta económicamente en tu hogar o si alguien fuera de tu casa depende de ti, etc.

No uses ese dinero como una caja chica, una emergencia no es aprovechar una oferta, esos gastos los puedes postergar o bien, considéralos dentro de tu ahorro y destina una parte para este rubro.

• Debes acceder a su fondo en el momento en que lo necesite.

Algunas opciones para resguardar tu fondo de emergencia

• Tarjeta de débito: Si depositas tu dinero en una cuenta de débito no tendrá ningún rendimiento pero tampoco te cobrarán comisión.

• Cuentas bancarias de CETES: Son cuentas de ahorro que te dan rendimientos iguales a los de los Certificados de Tesorería (CETES). Puedes disponer de tu dinero en cualquier momento a través de una chequera o tarjeta de débito.

• Fondos de inversión con disponibilidad diaria: Estos son instrumentos que, por lo general, invierten el dinero de los inversionistas en deuda gubernamental y/o corporativa.