Lozoya será el nuevo Bejarano: Luis Ernesto Derbez

El exdirector de Pemex, Emilio Lozoya va a acabar en la misma situación que René Bejarano, porque al utilizar los videos que se dieron a conocer recientemente, al llegar a su juicio (como ya le dijeron que era testigo protegido y a través de esto le están dando la posibilidad de que no pise la cárcel), pues entonces él va a decir "yo entregué todo y qué pena que ustedes lo hayan utilizado mal", señaló Luis Ernesto Derbez, rector de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), en Así el Weso.

Tras ser cuestionado por Enrique Hernández Alcázar, acerca de si se sigue utilizando la justicia con fines políticos en México, el también excanciller señaló que da la impresión; "desde la época en que yo estuve en el gobierno durante el gobierno del entonces presidente Vicente Fox, se cometieron estos errores porque la gente no entiende que lo que se debe hacer es un proceso que respete la ley y entonces tuzamos procesos para escandalizar como usted lo dijo, para un propósito político, no para un propósito institucional legal de que la ley se cumpla".

Destacó que al igual que en el momento de Fox, un video que evidenciaba presuntos actos de corrupción se está utilizando igual y no fue el presidente quien lo dio a conocer pero alguien lo hizo y ahora este video ya no puede ser utilizado de manera legal, por lo tanto se gana mediáticamente "aunque eso es también cuestionable ya que lo que ocurrió en la época de Bejarano es que más bien robusteció a las personas que estaba tratando de perjudicar".

El rector Luis Ernesto Derbez destacó que esto muestra que México no ha avanzado en los últimos 20 años en materia de impunidad y esa es la tragedia que están documentando en el Índice Global de Impunidad, donde este año salimos un poquito mejor como país pero porque hay países que están peor que nosotros. "México se encuentra por debajo de países como Guyana, Paraguay, Azerbaiyán, Argelia, Marruecos, Honduras y Tailandia", detalló.

Y para finalizar, señaló "desafortunadamente mientras no se dediquen los recursos, el presupuesto y la intención a robustecer el sistema de impartición de justicia y el sistema de impartición de seguridad, no vamos a resolver el problema de la impunidad y al no hacerlo no vamos a poder resolver el problema de la corrupción ni el de la inseguridad y la violencia que hoy golpean a todos los ciudadanos de este país de una manera brutal".