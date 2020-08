El presidente López Obrador privilegia el show y el juicio casi de 'plaza pública' sobre el debido proceso a través de las evidencias y las sentencias, que es un proceso mucho más complejo pero que a eso aspiramos para que este país comience a transformarse, afirmó el politólogo y comunicador, Mario Campos, en Así el Weso.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, Campos recordó que hemos visto muchos juicios mediáticos que lamentablemente terminan en nada, como el de Elba Esther Gordillo y René Bejarano, "me parece que privilegiar el show sobre el debido proceso puede terminar tumbando esto con costos que a lo mejor al gobierno no le importan mucho pero a los ciudadanos sí nos debería de importar", dijo.

Tras la exhibición del presunto video relacionado con la corrupción en Pemex, Mario Campos señaló que al presidente López Obrador le gusta decir muchas cosas que son falsas pero que le funcionan, tal como su afirmación de que los medios no habían mostrado lo suficiente dicho video, cuando fue primera plana en prácticamente todos los periódicos y medios, "esa mentira de que no se habla de ello en los medios no se sostiene".

Dijo que otra falsedad que dijo el mandatario es los juicios a los expresidentes se van a decidir en consulta popular, "porque la justicia no puede ser un asunto de aclamación popular". Incluso, Campos dijo temer que si al rato el INE o la Corte echan abajo la mencionada consulta por ilegal, el presidente le 'eche la bolita' a quien frenó la consulta y no a él mismo, que en lugar de hacer cumplir la ley se ha construído esto que más parece un mecanismo para proteger un pacto político.

Finalmente, Mario Campos pidió que además de poner atención en el Caso Lozoya, no debemos de perder de vista que sigue la crisis económica, la pandemia y la violencia, "hay qué atender este caso pero que no se coma toda la atención".