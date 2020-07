Lo único que no va a hacer López Gatell es contradecir a su jefe: analista

Lo que creo que sucedió con el doctor López Gatell es que está viendo cómo acomodarse mejor en un área política y lo único que no va a hacer es llevarle la contraria a su jefe, señaló Xavier Tello, médico cirujano y analista en políticas públicas, en Así el Weso.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, señaló que llama muchísimo la atención que cuando ya tenemos 44 mil muertos por COVID-19 lo único que estamos escuchando son pretextos y quien tiene la culpa, pero lo que no hemos escuchado es la solución que se le va a dar inmediatamente al problema. "Si lo que estamos buscando es realmente que la gente ya no consuma bebidas azucaradas o que cambien sus estilos de vida pues vamos a cambiar las tendencias en bastantes años, no en este momento".

Respecto a la resistencia de los funcionarios del Gobierno Federal al uso de cubrebocas, afirmó que lo que más duele es que no estamos escuchando una bajada adecuada de un argumento científico hacia toda la población y mucho menos hay un liderazgo por parte del presidente López Obrador haciendo mandatorio el uso de cubrebocas, pruebas de detección y aislar a los positivos, cosas que necesitamos y que podrían frenar los contagios y muertes. "Estamos a mil muertes de ocupar el tercer lugar de decesos en el mundo, por más vueltas que le queramos dar ese es un hecho inadmisible".

Destacó que la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, prácticamente se desmarcó de esta actitud del gobierno federal y promueve el uso de cubrebocas, en un cambio de actitud que es frustrante no verlo en autoridades federales.

Respecto a las consecuencias políticas de este manejo de la pandemia, externó: