Dos and dont´s de las viodeoconferencias

Álvaro Gordoa, consultor en Imagen Pública, rector del Colegio de Imagen Pública.

Imagen Ambiental

Lo que sí: fondo liso o blanco ya que el protagonista eres tú; ahora que, si habrá algo de escenografía que sea porque suma a tu imagen.

Lo que no: evita fondos falsos que distorsionan tu silueta, la calidad del video y dan una sensación de poca naturalidad. Lo ideal es mandar a hacer un back o display corporativo con tu logo repetido en pequeño.

Iluminación

Lo que sí: lo ideal es la luz frontal y para ello puede ayudar el que subas todo el brillo de tu pantalla o bien, invertir en lámparas especiales como anillos de luz.

Lo que no: evita contraluz.

Acústica

Lo que sí: instálate en el lugar más silencioso, para que entonces nadie se entere si tu orden de comida ya llegó cuando toquen el timbre.

Lo que sí: si eres host, pon música antes de iniciar y en recesos para dar a entender que la sala está viva.

Lo que no: si no eres quien va a tomar la palabra, mantén cerrado tu micrófono, ya que esas quejas y regaños de tus roomies pueden sacar de onda.

Cámara

Lo que sí: la webcam de tu compu debe quedar a la altura de tus ojos y la toma debe ser frontal, de este modo podrás ver de frente a la cámara cuando tomes la palabra y así hacer sentir a la audiencia el contacto visual.

Lo que no: ver a la pantalla mientras hablas, esto no hace sentir incluidos a quienes te ven y escuchan ya que el contacto visual no lo haces con ellos.

Lo que sí: plano en close up, aunque puedes jugar con la proxémica y de esta forma dar intención y protagonismo.

Lo que no: hacer creer a la audiencia que estás jugando a los encantados mientras hablas gracias a tu nulo movimiento; los ademanes y gesticulaciones siempre deben ser parte de tu discurso.

Lo que sí: desactiva la cámara si vas a compartir pantalla para que facilites a tu audiencia saber en qué centrar su atención.

Lo que sí: tener una fotografía corporativa cuando te conectas permite identificarte aun cuando no has activado la cámara.

Imagen Física

Lo que no: si tu audiencia está más ocupada en descifrar el patrón de tu blusa/corbata, hiciste una mala elección de outfit; el protagonista eres tú, por lo que la clave está en la sencillez.

Lo que sí: el color de tu ropa debe contrastar con el fondo.

Lo que sí: prendas ejecutivas en la parte superior; sin embargo, lo que no es dejar de lado aquellos imprevistos como que tengas que levantarte o inclusive caerse tu cámara y ventanearte de que estás en pijama o traje de baño.

Lo que sí: llevar maquillaje y estética ejecutiva. Debes lucir igual que como lo harías en una junta presencial.