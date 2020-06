CJNG va por AMLO, Ebrard y Nieto: Buscaglia

El atentado contra García Harfuch manda un mensaje de "o paran o vienen más ataques contra funcionarios de alto nivel" y viene el presidente López Obrador, el canciller Ebrard y el propio Santiago Nieto, titular de la UIF; están los funcionarios que le están causado dolor a este grupo, señaló Edgardo Buscaglia, académico de la Universidad de Columbia en Nueva York, en Así el Weso.

AMLO, Marcelo Ebrard y Santiago Nieto, entre otros, están en la mira del CJNG. Ese grupo criminal está padeciendo los buenos operativos del Estado mexicano por la vía financiera, hay 11 extradiciones por venir contra integrantes de ese cártel: @EdgardBuscaglia en @elwesomx. — Enrique Hernández Alcázar (@EnriqueEnVivo) June 29, 2020

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, el Doctor Buscaglia, quien ha asesorado a unidades antimafia desde 1993 en 118 países, señaló que en estas condiciones, el presidente no puede estar viajando en líneas aéreas comerciales, "la situación ya no está para eso", externó. Agregó que esta organización reacciona como lo hizo el capo Pablo Escobar, y empieza a intentar asesinar a funcionarios y la prioridad del estado será proteger las vidas de personas inocentes y los funcionarios públicos, enlistados o no por este grupo.

Explicó que el Cártel de Jalisco Nueva Generación, el segundo cartel más grande de México, está padeciendo los operativos donde el Estado Mexicano le ha quitado mucho dinero en los últimos meses gracias al buen trabajo de Santiago Nieto en la Unidad de Inteligencia Financiera, además el cártel padeció la extradición de 'El Menchito', "y lo que explica esto es que hay 11 extradiciones pendientes de miembros del CJNG".

AMLO, Marcelo Ebrard y Santiago Nieto, entre otros, están en la mira del CJNG. Ese grupo criminal está padeciendo los buenos operativos del Estado mexicano por la vía financiera, hay 11 extradiciones por venir contra integrantes de ese cártel: @EdgardBuscaglia en @elwesomx. — Enrique Hernández Alcázar (@EnriqueEnVivo) June 29, 2020

Respecto a este asunto, el Doctor Buscaglia consideró que lo peor que puede hacer el Estado Mexicano es demorar las extradiciones y los casos que viene empujando el doctor Nieto desde la UIF, "porque daría un mensaje de que el Estado Mexicano tiene miedo".

Señaló que en el listado de funcionarios bajo amenaza del CJNG no se encuentra Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República, debido a que no ha tenido una participación activa y no ha avanzado en las investigaciones que la UIF viene empujando.

"El atentado es una tragedia pero la buena noticia es que el Estado Mexicano ha empezado a causarle dolor a un cartel criminal, esperemos que se le aplique la misma fuerza al Cartel de Sinaloa y veremos que estas organizaciones empezaran a dar manotazos de violencia y por eso hay que proteger a la sociedad civil y a estos funcionarios", finalizó.