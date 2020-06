Casos de COVID-19 en Durango aumentaron luego del 1 junio: gobernador

Los casos de COVID-19 aumentaron en Durango a partir del fin de la Jornada Nacional de Sana Distancia el pasado 1 de junio, señaló el gobernador de la entidad, José Rosas Aispuro en Así el Weso.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, el gobernador agregó que otro factor que aumentó la cifra de contagios es un programa que iniciaron de llamadas telefónicas a los domicilios, con lo que se ubicaron nuevos casos que de otra manera no hubieran llegado a los hospitales.

Señaló que más allá de ello, lo más preocupante es el número de personas que requieren hospitalización, además de la falta de especialistas en terapia intensiva que conocen el manejo de los ventiladores. "Decir que una persona de más de 60 años ya no puede estar laborando no nos ayudó y eso hizo que muchos médicos se ampararan en ese tema y no hemos encontrado más personal especializado", explicó.

Respecto a su relación con la federación, el gobernador José Rosas Aispuro dijo que la entidad que gobierno necesita de la solidaridad de la federación, por lo que están buscando cómo ayudarle a nuestro presidente y ser parte de la solución.

Señaló que lo importante ahorita es trabajar unidos, "si nos seguimos confrontando veremos que los enemigos serán la pobreza, la marginación, la inseguridad; el presidente sabe que en Durango cuenta con la disposición del gobernador", finalizó.