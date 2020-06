¿Qué hace la gente exitosa con su tiempo libre?

Laura Vanderkam, autora bestseller de varios libros de gestión del tiempo y productividad.

Libros:

Juliet’s School of Possibilities: A Little Story About the Power of Priorities // La escuela de posibilidades de Julieta (publicado en México)

Off the Clock: Feel Less Busy While Getting More Done // ¿Qué hace la gente exitosa en su tiempo libre? (publicado en México)

Betseller: 168 Hours: You Have More Time Than You Think

I Know How She Does It: How Successful Women Make The Most of Their Time

Betseller: What the Most Successful People Do Before Breakfast // ¿Qué hace la gente exitosa en su tiempo libre? (publicado en México)

De acuerdo a la agencia Gallup

En 2015 descubrieron que 6 de cada 10 trabajadores, dicen que no tienen tiempo para hacer lo que quieren en comparación con 3 de cada 10 jubilados

6 de cada 10 personas con hijos dicen que no les rinde el tiempo, en comparación de las 4 de cada 10 sin hijos.

De qué va

La mayoría de nosotros nos sentimos constantemente ajetreados y estresados por la sensación de tener muchísimas cosas que hacer y muy poco tiempo.

Nos la pasamos preguntándonos ¿por qué no hemos corrido esos 10 km o leído ese libro?

Este libro les va a decir, como con los hábitos correctos podemos vivir de manera eficiente

Este libro es de gente con una VIDA AGITADA, pero que de todas maneras considera que el tiempo es ABUNDANTE.

Les vamos a explicar cómo estructuran una vida tan ocupada con la menor cantidad de estrés

OJO: Ésta NO es una conversación para decirles cómo ganar una hora extra al día, es para decirle que HAY TIEMPO, incluso las personas más ocupadas, pueden encontrar TIEMPO PARA LO QUE IMPORTA, y cuando nos CENTRAMOS EN LO QUE IMPORTA, podemos construir las vidas que QUEREMOS en el TIEMPO QUE TENEMOS.

Los secretos de la gente exitosa

Atiende tu jardín.

Ser consciente de tus horas es muy parecido a cuidar un jardín.

Lo que florece en una vida es el resultado de lo que el jardinero planta

Si no prestas atención, es fácil que las malas hierbas y la podredumbre se instalen.

El jardinero está constantemente podando, fertilizando

Entonces, tienes que rastrear tu tiempo, saber en qué lo estás invirtiendo, puedes hacer una hoja de cálculo o puedes usar una app.

Es súper revelador saber exactamente cuánto tiempo dedicas a ciertas actividades.

TIP: Estar al tanto de tu tiempo, decidir qué quieres hacer con él (en función de tus prioridades y valores), y seguir los planes que has hecho sobre cómo usar tu tiempo, pero ajustar CONTINUAMENTE tu horario a medida que cambia la vida.

Haz que la vida sea memorable

Las rutinas pueden ser constructivas.

Sin embargo, el cerebro humano es estimulado por la novedad.

La novedad nos ayuda a recordar y aprender.

O sea, tenemos que encontrar un equilibrio entre lo normal y lo novedoso

TIP: Si creamos momentos memorables podemos extender la experiencia del tiempo. Todos los días preguntante: “¿Qué tiene de diferente hoy?”

No llenes tu tiempo

El trabajo que no te lleva hacia la vida que deseas es TIEMPO PERDIDO.

Cuando planifiques el futuro, pregúntate: “¿Haría esto mañana?” para ser más exigente Luego, empieza cada día con tres intenciones diarias que, de lograrse, te harán sentir que ha hecho mucho.

Si puedes hacer 3 cosas importantes cada día de la semana, son más de 750 cosas al año.

Permanece

Las personas que tienen sentimientos de abundancia de tiempo con frecuencia hacen dos cosas importantes: llegan a donde se supone que deben estar con tiempo para relajarse y disfrutan el momento actual, donde sea que estén.

Las personas con abundancia de tiempo, SABOREAN el tiempo.

Tips para disfrutar en el momento:

Piensa en cómo podrías compartir un recuerdo más tarde.

Recuerda la anticipación y espera este momento.

Disminuye la velocidad del momento, respira hondo y disfruta.

Comparte tu gozo con los demás.

Invierte en tu felicidad

Empieza el día haciendo PRIMERO lo que importa.

Ahora, si planificamos nuestros días de trabajo, también debemos planificar nuestro tiempo libre, de lo contrario lo dejamos abierto a la amenaza del piloto automático. O otra noche de atracones de Netflix.

Planea experiencias que valen la pena e induzcan a la felicidad, como cocinar, jugar con tus hijos, comer con tu pareja.

Déjalo ir

A menudo, tenemos expectativas que solo nos preparan para el fracaso y la decepción.

En lugar de centrarnos en grandes objetivos, es mejor que centremos en el proceso

Las bajas expectativas a corto plazo, cumplidas constantemente, conducen a grandes cosas a largo plazo.

En lugar de establecer metas imposibles como leer 24 libros al año, concéntrate en una meta simple como leer durante 10 minutos cada día.

Al final del año, esos 10 minutos (o más) cada día sumarán algo significativo. Si hiciste lo mínimo, ¡eso es 3,650 minutos o casi 61 horas!

Vale la pena invertir tu tiempo en otros

A menudo, la última prioridad en nuestras listas de tareas pendientes son las relaciones

Pasar más tiempo con amigos y familiares aumenta la sensación de que tenemos tiempo

Al planificar, debemos usar tres categorías:

Carrera

Relaciones

Yo

Deberíamos construir relaciones auténticas con las personas que queremos que tengan éxito y viceversa. No superficial

Por ejemplo, ponte en contacto con una persona al día durante la semana, incluso si es solo un correo electrónico rápido.

¡Eso es más de 250 personas al año!