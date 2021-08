Desalojan a estudiantes de predio Iconia

El presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), Javier Armenta, aseguró que no darán un paso atrás en la lucha que mantienen desde marzo pasado con un campamento de activistas para frenar la construcción del desarrollo Iconia en el Parque Huentitán, donde la madrugada de este jueves irrumpieron de manera violenta elementos de la Fiscalía del Estado para cumplimentar una orden de desalojo. Señalan que hasta el momento ningún elemento se ha acreditado oficialmente y el retiro del predio se dará hasta que el Ministerio Público muestre sus identificaciones.

"Quiero decir que no es ningún delito lo que hemos hecho aquí, hemos rehabitado este espacio en nombre de la vida, yo no voy a pasar a la historia diciendo que guardamos silencio para ser sus cómplices que si creen que si vamos a guardar silencio están equivocados y que no solo es Huentitán también son los vecinos de San Rafael y de muchos otros espacios, estamos cansados de que crean que el espacio público les pertenece, no les pertenece".

El líder estudiantil cuestionó al Fiscal del Estado por la violencia que en esta y otras ocasiones han ejercido en contra de estudiantes. Finalmente dijo que analizarán las vías que puedan seguir en el caso.

Por su parte el rector de la Universidad de Guadalajara Ricardo Villanueva acudió al predio de Iconia ubicado en Paseo del Zoológico en Huentitán para dar su apoyo al presidente de la FEU Javier Armenta en el desalojo realizado por la Fiscalía del Estado:

“Lo que debe entender este gobierno es que hay que distinguir entre virilidad y autoridad y yo lo único que veo son acciones de estrategias de políticas que más huelen a virilidad que autoridad y esto es lamentable y pues nomás hay que estudiar en la universidad y tatuarse el león negro para entender que si se meten con uno se meten con todos”.

El responsable de la máxima casa de estudios del estado dijo que respetarán las acciones de la autoridad. La Fiscalía del Estado aclaró que el operativo de desalojo que realizaron esta madrugada en el predio de Iconia fue debido a una orden del Juez Décimo de Control en materia penal Felipe de Jesús Rivera Gallegos en donde se solicitó el auxilio de la fuerza pública para restituir el terreno.

La dependencia agregó que en ningún momento se violentaron los derechos humanos y no se detuvo a ninguno de los allí presentes pidiéndoles que abandonaran el sitio al ser una propiedad del ayuntamiento y que estaba bajo resguardo de particulares durante 144 días.

Las diligencias seguirán para cumplir las órdenes emitidas por el Consejo de la Judicatura del Estado.

Abogados de Iconia acusaron retención

Abogados de la empresa Iconia acusaron al dirigente de la FEU Javier Armenta de mantenerlos privados de su libertad dentro del predio que fue intervenido por la Fiscalía del Estado esta madrugada luego de que el Juez de Control Décimo Penal con sede en Puente Grande ordenó la restitución del terreno. Así lo explicó Andrés Medina Garzón:

“Las personas al haber recibido demasiado apoyo y demasiada paciencia por parte de los elementos de la Fiscalía del Estado comenzaron a cometer actos que se pueden constituir como vandálicos o allanamiento ya que ha habido personas que han ingresado al inmueble colgándose de un acuerdo con el presidente de la FEU Javier Armenta en la que se dijo que no se iba a llevar detenida a ninguna de las personas que se encontraban en el inmueble pero están aprovechado dicha circunstancia para que puedan seguir perpetrando actos ilícitos, es evidente que lo que están buscando los estudiantes de la FEU es buscar un choque o la provocación para utilizarlo como un medio político para demostrar que se está afectando a intereses de la UdeG”.

Mientras que policías estatales continuaron el lugar resguardando el sitio.

Por: Antonio Neri y Dalia Rojas