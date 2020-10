Reporta Zapopan saldo blanco en la Romería 2020

Por Luis Antonio Ruiz

El Presidente Municipal de Zapopan, Pablo Lemus Navarro informa que el Operativo de la Romería 2020 contó con un estado de fuerza de 2 mil 366 servidores públicos, de los cuales mil 403 elementos son de la Policía de Zapopan, 161 más de Protección Civil y Bomberos Zapopan, así como 45 del OPD Servicios de Salud Zapopan entre otras dependencias, y resaltó que hubo saldo blanco en esta 286 edición de la Romería.

“Saldo blanco en la Romería, esto se debe a que los feligreses, la ciudadanía entendió perfectamente que la situación de emergencia sanitaria tenía que respetarse. No tuvimos absolutamente ningún incidente de inseguridad o de personas que quisieran no atender las medidas en torno a la protección que se hizo el contingente, la verdad es que la ciudadanía fue extraordinariamente respetuosa, y se lo tenemos que agradecer y se lo tenemos que reconocer. Con un poco de melancolía les digo que es la última Romería que me toca organizar como presidente municipal, ya es la sexta”.

Los decomisos que realizó el ayuntamiento de Zapopan a los ambulantes serán entregados hoy mismo ya que en esta ocasión no hubo permisos. Agregó que este martes 13 no habrá festejos del día del danzante y esto gracias al diálogo que se llevó con los líderes de los cuarteles de las danzas, para evitar contagios del COVID-19 y que el operativo continuara en el primer cuadro de la ciudad.

“Entendieron perfectamente la situación de emergencia sanitaria, entendieron que no era momento de celebrar este importante día 13 de octubre como sucede en la tradición de la Romería; el día de mañana no habrá ceremonia del día del danzante, no habrá presencia de los cuarteles, ni de los grupos de danzantes en el centro histórico, tristemente, lo digo tristemente no tendremos este esta tradición tan hermosa”.

Las restricciones a la plaza y viales serán hasta las 7 de noche de este martes 13 de octubre.