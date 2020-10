Denuncia morena uso político de despensas

Por Víctor Ramírez

El dirigente de Morena en Jalisco, Hugo Rodríguez, denunció el uso político que hace la ex directora del Instituto Municipal de Atención s la Juventud, Priscila Álvarez de las despensas que reparte el Gobierno de Guadalajara y en donde muestra unos audios en los que la ex funcionaria pide se conformen círculos a favor de Movimiento al Ciudadano al decir que no manchen sino no tendría caso invertir en despensas:

"No manches Priscila, que rata y sinvergüenza eres. Usar todo el recurso del municipio del Gobierno del Estado para estar conformando la estructura de Movimiento Ciudadano distrito por distrito, estos son delitos y en buena bronca dio a prácticamente al gobierno municipal de Guadalajara”.

También se involucra al regidor Tapatío Luis Cisneros y a los diputados Jonadab Martínez, Mario Castellanos y Priscila Franco.

