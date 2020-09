Tuneladora no causó daños en hotel del centro tapatío

Por Víctor Ramírez

La acumulación de líquidos por una fosa séptica fue la causa por la que uno de los dos hoteles que están frente a la Plaza de Armas haya tenido problemas y no fue por el paso de la tuneladora de la Línea 3 del Tren señaló el presidente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco, Bernardo Sáenz.

“Ese estuvo un error, no sé quién tomó esa decisión, pero estuvo durante mucho tiempo vaciando una fosa séptica en el agua, entonces esa era la lesión en el suelo y por eso pues tuvo unas descargas diferenciadas. Eso, el particular, el dueño del Hotel debe intervenir para poder realizar estas adecuaciones, porque si tenemos entendido que hubo algo de afectación, pero no tiene nada que ver con la Línea 3”.

En el caso del apuntalamiento de los arcos que rodean a ambos hoteles se llevó a cabo para que no tuvieran desplazamientos pero tampoco tienen daños y son seguros.