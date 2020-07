Confirma Fiscalía asalto y homicidio de vacacionistas en Puerto Vallarta

Por: Antonio Neri

Confirma Fiscalía de Jalisco el asalto y homicidio de grupo de vacacionistas de Guanajuato en Pto. Vallarta, no hay denuncias por desaparecidos.

Lo registrado en la carretera Mascota- Las Palmas- Puerto Vallarta ocurrió el pasado 18 de Julio luego de que integrantes de una célula del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que opera en la zona interceptó a una caravana de personas originarias del estado vecino de Guanajuato.

Los afectados se desplazaban en varias camionetas y remolques para transportar autos todo terreno quienes al seguir la ruta de Mascota, Talpa Allende y San Sebastián del Oeste para llegar al destino turístico Jalisciense fueron interceptados.

El Fiscal de Jalisco Gerardo Octavio Solís Gómez, en indicó que no se tienen indicios de que haya personas raptadas por los sujetos armados que mataron a balazos a una persona y se llevaron varios de los automotores: “Hasta este sábado no tenemos ninguna denuncia por desaparición de personas que integraban este grupo que se dividió en cuatro, también me comuniqué con mi homólogo de Guanajuato y tampoco ellos cuentan con alguna denuncia en este sentido”. El encargado de las investigaciones explicó que de momento se tiene que la carpeta de investigación por robo y homicidio pero también se está verificando si existió alguna persona que se la hayan llevado, pero del grupo de 13 personas no hace falta nadie más que el integrante que fue asesinado.

Agregó que los responsables de este crimen son una célula de alta peligrosidad que opera en la zona y se siguen llevando a cabo la búsqueda de evidencias para poder identificarlos.

En las indagatorias que lleva a cabo la autoridad los delincuentes habrían confundido a la víctima que era un empresario del vecino estado como supuestos miembros del cartel de Santa Rosa de Lima. Sin embargo ninguna de las personas amedrentadas tiene algo que ver con algún grupo delincuencial.