Gerente de la Ciudad en Guadalajara tiene en la nómina a familiares: PRI

Por Giselle Soriano

El Partido Revolucionario Institucional, denunció casos de nepotismo en el Ayuntamiento de Guadalajara, ya que señalan que el hermano del Gerente Municipal, Alejandro Hermosillo es parte de la nómina del municipio tapatío, comentó Verónica Flores, Secretaria General del PRI Jalisco.

“Y ese tema muy concreto de Alejandro Hermosillo quién es el Gerente General de la Ciudad de Guadalajara y que a través de esta gerencia él ha utilizado para poder darle chamba a su familia y qué es un tema que obviamente va más allá de una situación personal tiene que ver con una cuestión, violación flagrante a ley y qué es necesario destacar”.

Además señaló que ya hay una investigación al respecto de este caso, por lo que exhortaron a la administración de Guadalajara a que actúe con responsabilidad y con seriedad. Pide que se separe del cargo mientras el Ayuntamiento hace las investigaciones correspondientes.

“El PRI lo que está solicitando esta mañana es que el Gerente la Ciudad solicite licencia, se separó del cargo en tanto, se llevan a cabo las investigaciones, creemos que esto no puede pasar como siempre ha ocurrido de dejar a los cuates en los espacios. Se investigué, se determina que no hay responsabilidad o que si se determina (…) creo que es importante que la administración de Guadalajara tome estas cosas en serio, porque no es la primera denuncia que hacemos de una conducta irregular de algún de algún miembro del gabinete”.

Serán las autoridades quienes determinarán la sanción en caso de que se acredite la falta.