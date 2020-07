Nueva Ley de Educación dejó fuera las consultas infantiles

Por Luis Antonio Ruiz

Dentro la nueva ley de educación que se aprobó recientemente en el Congreso de Jalisco quedó pendiente incluir las consultas infantiles y esto se debió a la contingencia sanitaria por el COVID-19. Habla la presidenta de la comisión de Educación, Mara Robles Villaseñor:

“La consulta infantil, para nosotros será vital que las niñas, los niños y los adolescentes opinarán los niños como he dicho, no solamente dicen la verdad, sino que tienen cosas muy importantes que decir. Y lo otro es que por ejemplo nos faltó hacer el foro nada menos que con los maestros y los normalistas. Yo le quiero agradecer públicamente a los líderes sindicales la paciencia y la confianza para entender que estábamos en emergencia y que no podíamos hacer ese debate público”.

Estas nuevas reformas a la ley de educación entrarán en vigor en el próximo ciclo escolar.