Hoteleros de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas operarán al 25%

Por: Víctor Ramírez

Para reactivar parte de la economía de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas las autoridades de ambos estados aprobaron que los hoteleros certificados con protocolos de seguridad y sanidad puedan operar al 25% de su capacidad, abrir áreas comunes y vigilar la zona de playa que les corresponda anunció el gobernador Enrique Alfaro.

“Tenemos que irnos paso a paso y el primer paso será que ajustaremos el nivel de ocupación hotelera permitido para bajarlo en niveles de entre el 25% y el 30% pero vamos a empezar a operar las áreas comunes de los hoteles porque si no, no va a venir la gente. Si tú tienes un hotel que no tiene alberca y que no tiene acceso a la playa pues no hay manera de hacerlo entonces lo que acordamos el día de hoy. De corresponsabilidad los protocolos de operación de las áreas comunes han sido validadas por mesas técnicas de los dos gobiernos estatales serán los propios empresarios, quienes nos ayuden a vigilarlos y a darle cumplimiento”.

Además se comenzará con el análisis de protocolos para campos de Golf, malecones y zonas comerciales, las cuales por el momento permanecerán cerradas hasta nuevo aviso.