Ganaderos piden priorizar el consumo de carne nacional ante crisis por gusano barrenador

El líder de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG), Homero García de la Llata, lanzó un llamado urgente a las autoridades federales, al Congreso, a los industriales cárnicos y cadenas comerciales en México y a los consumidores a que privilegien el consumo carne nacional, sobre las importaciones de bovino, como una muestra de apoyo ante la crisis que ha desatado el gusano barrenador.

Homero García de la Llata expresó que la ganadería mexicana atraviesa una de sus contingencias operativas y financieras más severas en años recientes.

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Por ello, a nombre de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG), solicitó la intervención inmediata de las autoridades federales para que se limite el ingreso de importaciones hasta en tanto la industria cárnica nacional se recupera frente al colapso del mercado interno de bovinos.

Los productores de bovino también solicitaron a las empresas engordadoras de ganado privilegiar la adquisición de ganado mexicano durante esta contingencia, reducir en la medida de lo posible las importaciones de ganado para engorda y abstenerse de adquirir animales cuya introducción al país presente indicios de irregularidad.

¿Qué medidas solicitan las autoridades y la industria?

El líder ganadero explicó además que mientras la industria procesadora, cadenas comerciales, tiendas de autoservicio, carnicerías y demás detallistas pudieran realizar un esfuerzo comercial extraordinario que permita fortalecer el consumo de carne proveniente de ganado mexicano y trasladar a los consumidores las condiciones favorables que presenta el mercado nacional, se necesita un acto de solidaridad tanto con los productores como con las familias mexicanas.

Y es que explicó que las continuas restricciones sanitarias y comerciales para la exportación de ganado en pie hacia Estados Unidos han provocado un severo embotellamiento en la oferta nacional.

En entrevista reveló que desde el cierre del ejercicio 2025 se calcula que aproximadamente 1.7 millones de cabezas de ganado que tenían como destino el mercado estadounidense se han visto obligadas a permanecer en territorio nacional, generando una fuerte presión a la baja en los precios pagados al productor.

¿Qué acciones plantean para enfrentar la contingencia?

Los ganaderos hicieron varios llamados:

A las autoridades aduaneras, a fortalecer la vigilancia de las importaciones de ganado y carne para garantizar el estricto cumplimiento de la legislación aplicable y de los cupos autorizados.

A la Secretaría de Economía , a implementar temporalmente medidas de política comercial que protejan a la producción nacional frente a importaciones provenientes de países con los que México no mantiene acuerdos comerciales y a no ampliar los cupos establecidos para 2026 mientras persista esta contingencia.

, a implementar temporalmente medidas de política comercial que protejan a la producción nacional frente a importaciones provenientes de países con los que México no mantiene acuerdos comerciales y a no ampliar los cupos establecidos para 2026 mientras persista esta contingencia. A la COFEPRIS , a reforzar la inspección sanitaria de los productos cárnicos importados, considerando las medidas adoptadas por diversos mercados internacionales respecto de algunas plantas exportadoras, con el propósito de salvaguardar la salud de los consumidores mexicanos.

, a reforzar la inspección sanitaria de los productos cárnicos importados, considerando las medidas adoptadas por diversos mercados internacionales respecto de algunas plantas exportadoras, con el propósito de salvaguardar la salud de los consumidores mexicanos. Al SENASICA , a adecuar los procedimientos de movilización del ganado para reducir costos innecesarios al pequeño y mediano productor, manteniendo plenamente los objetivos de protección sanitaria del país.

, a adecuar los procedimientos de movilización del ganado para reducir costos innecesarios al pequeño y mediano productor, manteniendo plenamente los objetivos de protección sanitaria del país. A la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), a convocar a la brevedad mesas de trabajo y concertación con todos los integrantes de la cadena de valor de la carne de bovino y las autoridades competentes, con el propósito de construir acuerdos que permitan enfrentar esta coyuntura extraordinaria y recuperar la estabilidad del mercado.

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