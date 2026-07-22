Confirman primer caso de gusano barrenador en Sinaloa; refuerzan vigilancia sanitaria

Confirma el Gobierno de Sinaloa la detección del primer caso de gusano barrenador en ganado en la entidad, luego de que la plaga fuera detectada en un becerro de 40 días de nacido en una Unidad de Producción Pecuaria (UPP) cercana a la comunidad de Agua Verde, en el municipio de El Rosario.

De acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Ganadería, la infestación fue localizada en la zona del ombligo del animal y la investigación epidemiológica determinó que el contagio ocurrió por el avance natural de la mosca barrenadora, sin que estuviera relacionado con movilización irregular de ganado.

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¿Qué medidas implementará el Gobierno de Sinaloa?

Como parte de la estrategia de atención, el Gobierno del Estado anunció que destinará recursos extraordinarios para reforzar la vigilancia epidemiológica, las revisiones en unidades de producción, la atención veterinaria y los controles de movilización de animales.

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