Mundial 2026 deja una derrama de 66 mil millones de pesos y 100 mil empleos en CDMX: Clara Brugada

La Ciudad de México metió tres grandes goles durante el Mundial 2026, fue lo que aseguró la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada al brindar un informe en materia económica sobre las finanzas por la realización de la FIFA.

FIFA Fan Fest en CDMX / Antonio Torres - FIFA Ampliar

¿Cuál fue la derrama económica que dejó el Mundial 2026 en la CDMX?

Desde el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la mandataria capitalina destacó que se prevé que al fin del mundial, se espera una derrama económica de entre 44 mil y 66 mil millones de pesos.

“Primero, tuvimos una gran derrama económica de entre 4000 44,000 y 66,000 millones de pesos. Segundo, tuvimos el junio con mayor creación de empleo formal de acuerdo al registro del Seguro Social. Y tercero, logramos un gran aumento del número de turistas y una derrama de gasto descentralizada que llegó a todas las demarcaciones. Esos fueron los tres grandes goles que la Ciudad de México metió en este mundial”.

Brugada Molina afirmó fue la Ciudad de México fue mejor sede del mundial, al recibir al mundo y conquistar los corazones del del mundo. Detalló que en materia de empleos el mes de junio dijo que también hubo cifras históricas.

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¿Qué cifras de empleo y transporte dejó el Mundial?

“En junio, tuvimos datos extraordinarios de empleo. En un solo mes, la ciudad creó 100,000 nuevos empleos formales. Se trata de uno de los mayores aumentos de empleo formal registrados en un solo mes. Pocas veces, la ciudad ha creado tantos empleos formales en tan poco tiempo. Este junio, en comparación de mayo, fue el mes de junio de mayor creación de empleo formal en la historia de la ciudad, en más de 25 años”.

Explicó que en la capital se dieron 44 mil millones de pesos adicionales en la economía y dijo la inflación no se vio afectada al registrarse en 3.4% muy cerca de objetivo planteado por el Banco de México.

“El Metro logró un aumento de 2.5 millones de viajes tan solo en el mes de junio de 2026 en comparación con el mismo mes en el año anterior. La red de trolebuses tuvo un aumento del 21% en sus viajes. El Mundial viajó en tren. La electromovilidad nos llevó al Mundial. Tenemos registro que los visitantes de 84 países entraron al Metro y al Metrobús con sus tarjetas internacionales. La Ciudad de México abrazó al mundo y nuestro transporte público los movió”.

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¿Qué reportó la Secretaría de Administración y Finanzas?

Previamente Juan Pablo de Botton Falcón, secretario de Administración y Finanzas, detalló que el transporte tuvo 4.5 millones de pesos adicionales en el mes de junio, además que del 11 de junio al 30 de junio el monto de transacciones con tarjetas en la ciudad ascendió a 193 mil mdp, es decir 44 mil mdp adicionales a comparación del año pasado, un aumento del 30%. También informó que se realizaron 121 millones de transacciones adicionales durante junio.

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