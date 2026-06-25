Brooke Rollins visitará México para inaugurar planta contra el gusano barrenador

Claudia Sheinbaum confirmó que el próximo sábado recibirá a la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, con el objetivo de inaugurar una planta de producción de moscas estériles en el estado de Chiapas

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que será el próximo sábado cuando llegará a nuestro país, la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, con el fin de seguir trabajando en contra del gusano barrenador.

Durante la mañanera desde Palacio Nacional, la Primera Mandataria, detalló que asiste a la inauguración de la Planta de producción de moscas estériles.

“Vamos a estar juntos en Chiapas, junto con el embajador. Esta es una prueba de la gran colaboración que hay. Para la realización de esta planta hubo recursos de México, hubo recursos de Estados Unidos, y hay un diálogo permanente entre la secretaría de agricultura de México y la secretaría de agricultura de Estados Unidos para poder atender este tema. De México hace todo lo que está en sus manos para buscar una buena relación siempre con el gobierno de los Estados Unidos”. —

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¿Qué actividades realizará la secretaria de Agricultura de Estados Unidos en México?

Esto dijo, es muestra que la relación entre ambos países es buena, aunque recordó que hay temas en los que hay desacuerdos como el de los aranceles. Sheinbaum Pardo indicó que pese a las diferencias, no se interrumpe el diálogo por lo que destacó la felicitación que le hizo el embajador Ron Johnson por su cumpleaños.

“En todos los temas hay muy buena relación. Como lo he dicho en muchas ocasiones, hay temas en los que no estamos de acuerdo. 1 de ellos y que nos preocupa y nos ocupa es, por ejemplo, la muerte de mexicanos en los centros de detención, y lo planteamos permanentemente en las pláticas. Obviamente, los aranceles, pues, no estamos de acuerdo nosotros, pero eso no quiere decir que se interrumpan las pláticas, que no dialoguemos y que no busquemos siempre el mejor acuerdo para ambos. Y este, esta publicación del embajador, pues, muestra ello”.

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¿Qué dijo Sheinbaum sobre la relación entre México y Estados Unidos?

Manifestó que hay diálogo permanente sobre temas comerciales y seguridad, anteponiendo siempre el respeto a la soberanía de ambas naciones. La Jefa del Ejecutivo Federal enfatizó que su gobierno hace, todo lo que está en sus manos para buscar una buena relación siempre con el gobierno de los Estados Unidos y con defensa siempre, de los principios de las naciones.

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