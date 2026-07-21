Brugada propone garantizar la salud mental de jóvenes como derecho en CDMX tras detectar 147 riesgos suicidas

Clara Brugada Molina, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, durante el evento “Vida Plena, Corazón Contento”, realizado con motivo del cierre del ciclo escolar.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció que enviará al Congreso capitalino una iniciativa de reforma constitucional para crear el Sistema de Bienestar Emocional y garantizar la salud mental de los jóvenes como un derecho humano universal.

Durante la clausura del ciclo escolar 2025-2026 en el plantel Coyoacán del Instituto de Educación Media Superior (IEMS), la mandataria explicó que la propuesta busca establecer la obligación del Gobierno de la Ciudad de México de implementar una política pública integral en materia de salud mental.

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Brugada plantea reconocer el bienestar emocional como derecho

Clara Brugada informó que la iniciativa permitirá que niñas, niños, adolescentes y jóvenes tengan acceso a servicios públicos y gratuitos de bienestar emocional, prevención, orientación, acompañamiento, escucha y atención psicológica dentro de sus escuelas.

“Enviaremos al Congreso de la Ciudad de México una iniciativa de reforma constitucional para establecer como derecho humano universal el derecho al bienestar emocional. Incorporaremos en la Constitución la obligación del Gobierno de la Ciudad de México de implementar una política pública integral de atención a la salud mental”. — Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México

Con el programa "Vida Plena, Corazón Contento", este año llevamos atención psicológica gratuita directamente a más de 1,100 escuelas de la #CapitalDeLaTransformación. Para que este apoyo nunca les falte a las y los jóvenes, enviaremos una iniciativa de reforma para que el… pic.twitter.com/dOhCG7osUm — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) July 21, 2026

Explicó que el Sistema de Bienestar Emocional deberá crear espacios de coordinación institucional, una red territorial de atención, mecanismos comunitarios de prevención y estrategias para atender emergencias emocionales.

La mandataria sostuvo que, así como la salud física fue reconocida como un derecho, ahora corresponde otorgar la misma protección constitucional al bienestar emocional.

Detectan 147 casos de riesgo suicida en escuelas de la CDMX

Brugada destacó que, mediante el programa “Vida Plena, Corazón Contento”, actualmente 200 psicólogos brindan atención en más de mil 100 escuelas de la capital.

Como resultado de esta estrategia, durante el ciclo escolar que concluye se identificaron 147 casos de riesgo suicida y se realizaron cerca de 13 mil acompañamientos individuales a estudiantes.

La jefa de Gobierno aseguró que se trata de la estrategia de salud mental más amplia implementada hasta ahora en la Ciudad de México y reiteró que la reforma constitucional busca consolidar una política pública permanente para atender la salud emocional de la población estudiantil.

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