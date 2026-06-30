Hacienda y UIF bloquean red financiera del CJNG ligada al robo de hidrocarburos

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), reforzó las acciones contra las estructuras financieras relacionadas con el robo de hidrocarburos y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en coordinación con autoridades de Estados Unidos.

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La dependencia informó que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro estadounidense, designó a 11 sujetos —dos personas físicas y nueve personas morales— presuntamente vinculados con una red dedicada al robo y comercialización ilegal de combustibles ligada a esa organización criminal.

Today, Treasury announced multiple actions combatting fuel smuggling schemes linked to Cartel de Jalisco Nueva Generacion, a violent terrorist drug cartel. https://t.co/bK7hsVJPAt — Treasury Department (@USTreasury) June 30, 2026

Red financiera del CJNG ligada al robo de hidrocarburos Ampliar

¿Cómo operaba la red de robo de hidrocarburos?

De acuerdo con las investigaciones, la red habría utilizado empresas de los sectores de transporte, logística y comercialización de hidrocarburos para facilitar operaciones destinadas a ocultar y movilizar recursos de origen presuntamente ilícito.

Asimismo, se detectaron posibles esquemas relacionados con transferencias internacionales, operaciones relevantes en efectivo y la adquisición de bienes de alto valor.

📢 #ComunicadoDePrensa



La Secretaría de Hacienda, a través de la UIF, en coordinación con autoridades de EU, fortalece acciones contra redes vinculadas con el robo de hidrocarburos relacionadas con el CJNG.



La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento… pic.twitter.com/fEIZoJxwfJ — Hacienda (@Hacienda_Mexico) June 30, 2026

¿Qué medidas tomó la UIF?

Como parte de las acciones en México, la UIF realizó análisis fiscales, financieros y corporativos de los involucrados, encontrando posibles indicios de operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como inconsistencias entre los ingresos declarados ante las autoridades fiscales y los recursos detectados dentro del sistema financiero.

Red financiera del CJNG ligada al robo de hidrocarburos Ampliar

Con base en esos resultados, la UIF incorporó a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) a los 11 sujetos sancionados por la OFAC, además de nueve personas adicionales, con el objetivo de impedir que el sistema financiero nacional sea utilizado para operaciones presuntamente vinculadas con el lavado de dinero.

La Secretaría de Hacienda destacó que estas acciones forman parte de la cooperación permanente entre México y Estados Unidos para fortalecer el combate a las finanzas de la delincuencia organizada, prevenir el uso indebido del sistema financiero y debilitar las estructuras económicas que respaldan el robo y la comercialización ilícita de hidrocarburos.

La dependencia subrayó que la coordinación internacional se mantiene en apego al marco jurídico vigente y a los estándares establecidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), con el propósito de proteger la integridad del sistema financiero mexicano.

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