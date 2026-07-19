Del “¿Y si sí?” al “¿Y por qué no?”: El lema que une a España y México en el Mundial 2026

Las aficiones de México y España encontraron en el Mundial 2026 una misma forma de creer: soñar con levantar la Copa del Mundo.

A casi nada de disputar la final del Mundial 2026 frente a Argentina, la Real Federación Española de Futbol intensificó su campaña en redes sociales con un mensaje que busca alimentar la ilusión de sus aficionados: “¿Y por qué no?”.

La frase se convirtió en el eje de la estrategia digital de España, aunque en realidad nació durante el Mundial de Qatar 2022. En aquel torneo, el defensa Aymeric Laporte respondió con ese cuestionamiento cuando un periodista le preguntó si la selección realmente tenía posibilidades de levantar la Copa del Mundo.

Como parte de la campaña, la federación publicó un video en el que varios integrantes de la generación campeona del mundo en 2010 repiten el lema, en un claro guiño al único título mundial que ha conseguido España.

Además, compartió imágenes de aficionados con la camiseta de la selección recorriendo distintos puntos de Nueva York, acompañadas por la canción Empire State of Mind, de Jay-Z y Alicia Keys.

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El reflejo mexicano: del “¿Y por qué no?” al “¿Y si sí?”

Y es imposible que, como mexicanos, ese mensaje no remita de inmediato al “¿Y si sí?”, la frase que marcó buena parte del Mundial 2026.

Ese lema nació conforme la Selección Mexicana fue rompiendo pronósticos y avanzando en el torneo. Partido tras partido, la afición pasó de la esperanza a creer que levantar la Copa ya no era una locura. El “¿Y si sí?” terminó convirtiéndose en una forma de resumir ese sueño colectivo... hasta que Inglaterra puso fin al camino del Tri.

Aunque hoy España y México atraviesan momentos difíciles en distintos frentes fuera de la cancha, la antesala de la final deja una coincidencia difícil de ignorar porque, al final, las dos aficiones terminaron aferrándose exactamente a la misma idea.

Porque antes de cualquier resultado, un Mundial siempre se juega con la ilusión. España lo resume con un “¿Y por qué no?”; México lo vivió con un “¿Y si sí?”. Y, en el fondo, ambos le dicen lo mismo al futbol: mientras el balón siga rodando, siempre hay espacio para creer.

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