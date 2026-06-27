Capturan a “La Muñeca”, presunto implicado en el asesinato de colaboradores de Clara Brugada

En operativo conjunto entre fuerzas federales y estatales, se logró la detención de Jovany Santacruz Molina, alias "La Muñeca", presunto implicado en la muerte de dos funcionarios de la CDMX.

En un operativo conjunto entre fuerzas federales y estatales, se logró la detención de Jovany Santacruz Molina, alias “La Muñeca”, en el municipio de Yautepec. El detenido es señalado como presunto integrante de una célula criminal conocida como La Unión Tepito, vinculada al homicidio de dos colaboradores de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada.

​La captura de Santacruz Molina, de 32 años, se realizó en pleno centro del municipio, en las inmediaciones del Mercado Municipal “Centenario 1970”. La orden de aprehensión se cumplimentó por su probable participación en el asesinato de los exservidores públicos Ximena Guzmán Cuevas y José Muñoz Cuevas.

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​Informes de inteligencia indican que “La Muñeca” operaba puntos de venta de droga en el norte de la capital, afectando colonias como El Arbolillo I, San Felipe de Jesús, Impulsora y diversas zonas de la alcaldía Gustavo A. Madero.

Asimismo, las autoridades lo vinculan operativamente con el ya fallecido Samuel Santos Carvajal, alias “El Chamaco”, considerado uno de los autores materiales del doble homicidio.

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