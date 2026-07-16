Consumos no reconocidos son la mayor queja de adultos mayores a la banca mexicana

La inclusión financiera avanza, pero una mala experiencia en sucursal o vía telefónica orilla a los adultos mayores a tener “el dinero bajo el colchón”, señala especialista.

En el primer semestre de este 2026 , la Conducef registró 21 mil 118 reclamos de adultos mayores hacia la banca; entre los principales se encuentra el de consumos no reconocidos, es decir, aquellos cargos o transferencias que se plasman en estado de cuenta pero que no recordamos haber autorizado, con 6 mil 838 reclamos , consolidándose como la principal causa de malestar entre la población de adultos mayores , compartió la periodista Ana Martínez en el espacio de Negocios W con Jeanette Leyva Reus.

En su análisis la periodista detalló cuáles son los reclamos más recurrentes de la población adulta mayor a la banca; es decir mayores a 60 años, quienes son renuentes a adaptarse a la digitalización, en muchos casos por desconocimiento y la falta de apoyo de los servidores de la banca.

Con datos de la Condusef, Ana dijo que el segundo motivo de queja son las transferencias electrónicas no reconocidas con 1 mil 981 reclamos y coincidió con Adolfo Ruiz, director de asuntos públicos y experto en finanzas personales de Grupo Bx+, quien reconoció que aunque la banca se ha preparado para incrementar la inclusión financiera para que nadie se quede fuera, “la confianza es tema importante para el acompañamiento de este sector de la población”:

Pues definitivamente, como señala Ana, una mala experiencia o la falta de paciencia en sucursal o vía telefónica para explicarle a los clientes cómo funciona un producto o cómo se utilizarán sus biométricos tiene como resultado “personas que prefieren tener el dinero bajo el colchón”.

Otro dato importante de la Condusef, dijo es que Banamex concentró el 19.7% del total de quejas presentadas en el primer semestre del año, con 4mil 172, seguido por Banorte con 3699 reclamos y en tercer sitio BBVA, seguido por Bancoppel y Santander.

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Excluidos del clic: Los obstáculos del adulto mayor en la banca#AlAire | Ana Martínez, periodista del sector financiero#NegociosW con @JLeyvaReus



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Resaltó que, por desconocimiento, adultos mayores cae en manos de quienes terminan abusando de su confianza, ante lo cual Adolfo Ruiz recomendó “no dejen que les asistan, no presten sus tarjetas de débito o crédito, ni den su NIP a quien sea”, y acercarse a los representantes del banco a un familiar de confianza sin revelar el NIP, a fin de evitar el abuso.

Tarjetas de crédito y débito concentran la mayoría de las quejas

Sobre los productos bancarios con más quejas, dijo se encuentran las tarjetas como la de crédito con 7 mil 637 quejas, es decir 42 reclamos diarios en el primer semestre del año, seguida de las quejas relacionadas con tarjetas de débito con 6 mil 525, las cuentas de nómina con mil 194, cuentas de ahorro con 1 mil 188 y en menor medida créditos personales, específicamente el uso de banca móvil, cuentas de cheques, cajeros automáticos, créditos automotrices, así como financiamientos hipotecarios, detalló Ana Martínez.

Los esfuerzos de la banca en México van en el camino correcto en dejar de lado el uso de efectivo, por lo que Ruiz pidió confiar en las instituciones financieras, dejar sus recursos por ejemplo de apoyo gubernamental y confiar en el uso de tarjetas, “no tengan miedo de preguntar… podemos ayudarles a tener un mejor control financiero”.

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