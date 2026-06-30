Banca digital: ¿qué pasará con las cuentas si no registras tu línea telefónica?

Sí una línea telefónica no está registrada ante la CRT podría tu banca móvil podría tener inconvenientes, pero Revolut lo prevé con biométricos.

Aunque hay datos biométricos previstos en banca digital, sin línea telefónica es imposible acceder a una cuenta bancaria, pero el dinero está seguro, afirmó el líder de productos en Revolut, Sergio Gutiérrez, en entrevista para Negocios W.

¿Qué ocurre con las cuentas bancarias sin una línea registrada y qué va a pasar con mi dinero si no registro mí línea?

Los bancos que somos 100% digitales si bien utilizamos el número de teléfono para la vincular el dispositivo a la identidad del usuario durante el registro y la creación de la cuenta, no impide como tal el uso de la aplicación para algunas de las funciones críticas, sin embargo, dijo “varios de los bancos digitales hemos creado otros factores incluso más seguros, una vez que tienes una cuenta creada puedes realizar ciertas operaciones usando otro tipo de autenticación, aclaró Sergio Gutiérrez.

En Revolut, dijo somos el primer banco en tener una base biométrica propia, cuando el cliente cambia de dispositivo, y no tiene forma de identificación utilizamos el factor biométrico en tiempo real y con eso tiene acceso a sus operaciones; pero definitivamente las experiencias de pagos móviles y otras funcionalidades se verán limitadas si no se tiene el registro, aunque su dinero esté seguro.

El proceso de vinculación de un dispositivo es el identificador del usuario, sin línea es imposible acceder a una cuenta bancaria con Revolut.

200 mil clientes en operación, los clientes que no realizaron el registro de su línea tienen como alternativa otros medios de autenticación, por el ejemplo su correo electrónico debe estar verificado, y aunque no serviría para todas las funciones, al menos sí para autenticar.

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Digitalización y nuevos métodos de autenticación en la banca

Gutiérrez reconoció que existe bajo uso de DiMo o CoDi, a diferencia de Spei, por lo que se busca que independientemente de la cuenta o el banco, haya una homologación en este tipo de transacciones.

Los bancos cien por ciento digitales buscan dar al cliente una experiencia diferente, por lo que Sergio se dijo a favor de la iniciativa de registro de líneas de la CRT.

El registro es un paso más en la dirección de la digitalización de la <b>banca digital"</b>. —

Lo que caracteriza al mercado mexicano en comparación con otros países, dijo, el especialista, es que el crédito es fuerte, la propuesta lanzada desde el día uno, se apuesta por el crédito, en México la mayoría de los clientes llegan a la aplicación en busca de un crédito, los clientes están valorando la experiencia completamente digital, 50% de los clientes tiene una de sus tarjetas dadas de alta en una wallet digital. 30% de las transacciones de Revolut ocurren de esa manera.

El sistema de control y prevención se lleva a la personalización, los clientes pueden decidir qué controles quieren, por ejemplo, dijo “las transferencias pueden tener controles que el propio cliente puede definir, por tema de seguridad”

La banca digital continúa incorporando mecanismos de autenticación para fortalecer la seguridad y el acceso a las cuentas.

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