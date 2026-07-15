“Un voto por familia” El podcast que desató la polémica frase del diputado panista Javier Albarrán; ¿Pone en peligro el voto de la mujer?

Recientemente el PAN se ha visto envuelto en polémicas por las declaraciones de sus diputados, en específico, Javier Albarrán. Éste ha dicho que una idea le surgió diciendo “Deberíamos tener un voto por familia” lo que desató una ola de comentarios negativos hacia su “opinión” y además, que puede poner en peligro hasta la Constitución Mexicana, así que te contamos el origen de todo el escándalo político.

¿Quién es Javier Albarrán, diputado del PAN?

Javier Albarrán utiliza recursos como redes sociales para llegar a gente joven, una estrategia que le ha funcionado bien. Es un diputado panista que mantiene cercanía con líderes políticos debido a que es sobrino de Juan Carlos Núñez, exalcalde de Toluca.

En días recientes, Javier Albarrán “opinó” sobre una polémica en un podcast donde se discutía sobre el voto en México. El diputado panista se grabó diciendo “Yo más bien propondría un voto por familia”, a lo que todos respondieron que era peligroso tener este tipo de pensamientos porque ponen en duda hasta la Constitución Mexicana.

¿Cuál es el origen de la supuesta opinión de “Un voto por familia”?

El podcast se llama “Leo y Nacho Podcast” y en él, abren el debate sobre distintos temas políticos. Aunado a ello, tienen invitados e invitadas que supuestamente saben sobre los temas y comentan y dan sus puntos de vista.

En esta ocasión fue Nat Torres quien estuvo de invitada, aboga e influencer quién desde su punto de vista que muchos catalogaron como clasista y conservadora al mencionar “Voy a preferir que me digan que soy de ultraderecha antes que ser solapadora de narcos”. Pero aquí el debate comienza en redes sociales… ¿Qué tienen que ver los narcos con el derecho a votar que tiene cada ciudadano?

Ante esto, el diputado panista Javier Albarrán subió un video diciendo que aunque no comparte la idea de la invitada a dicho podcast, él sugiere “voto por familia”, lo cual desató otro escándalo.

¿Qué dice la gente en redes sociales sobre estas “opiniones” de Javier Albarrán, diputado panista?

Miles de usuarios y usuarias en redes sociales, mencionaron que no estaban de acuerdo con esta “opinión” pues estaríamos regresando a tiempos antiguos. Es decir, en la antigua Grecia, se manejaba distinta a la democracia actual. Aristóteles creía que quienes debían votar eran aquellos hombres que reunían ciertas características intelectuales y trabajadoras, excluyendo a mujeres y hombres jóvenes.

Incluso queda por escrito que los niños no podían votar o acceder al voto porque se creía que su capacidad era baja y necesitaban a un guía (no a un padre o madre) un ciudadano guía para convertirse en un hombre democrático.

A pesar de que así nace la democracia, en esa época funcionaba por todos los conflictos políticos que había, sin embargo, os derechos humanos han cambiado para mejorar a la sociedad, sin embargo, en pleno 2026 se tienen estas ideas.

No es casualidad que esto suceda, en medio de un genocidio en Palestina orquestado por Donald Trump y Netanyahu, y varios partidos políticos ultraderechistas beneficiando sus tierras a Estados Unidos, es claro que el partido político que siempre ha sido de derecha sea un enemigo ultraderechista conservador que quiere quitarle el voto a cualquier ciudadano común que puede y debe opinar sobre su nación.